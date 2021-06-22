https://ria.ru/20210622/armiya-1738076864.html

Российских призывников вакцинируют к середине июля

Российских призывников вакцинируют к середине июля - РИА Новости, 22.06.2021

Российских призывников вакцинируют к середине июля

Всех призывников, направленных в войска этой весной, привьют от коронавируса к середине июля, сообщил на селекторном совещании в Минобороны замглавы ведомства... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:01

2021-06-22T14:01

2021-06-22T14:01

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россия

тимур иванов

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Всех призывников, направленных в войска этой весной, привьют от коронавируса к середине июля, сообщил на селекторном совещании в Минобороны замглавы ведомства Тимур Иванов.В рамках весеннего призыва в войска будет направлены 134 тысячи человек.Постановлением главного государственного санитарного врача министерства обороны от 18 июня введена обязательная вакцинация всех категорий военнослужащих, работников, задействованных на социально важных объектах, а также отдельных категорий федеральных гражданских служащих.

https://ria.ru/20210526/putin-1733970415.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, тимур иванов, здоровье - общество, армия