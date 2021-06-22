https://ria.ru/20210622/arktika-1738097409.html
Важно сохранить Арктический совет как ключевую площадку, заявил Медведев
Важно сохранить Арктический совет как ключевую площадку, заявил Медведев - РИА Новости, 22.06.2021
Важно сохранить Арктический совет как ключевую площадку, заявил Медведев
Важно приложить все усилия для сохранения Арктического совета в качестве ключевой международной организации для принятия стратегически важных решений по... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:47
2021-06-22T15:47
2021-06-22T15:47
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арктика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Важно приложить все усилия для сохранения Арктического совета в качестве ключевой международной организации для принятия стратегически важных решений по Арктике, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Важно приложить все усилия для сохранения этой организации в качестве ключевой международной площадки для принятия стратегически важных решений по Арктике. Во всяком случае, пока этого вроде как никто не отрицает напрямую, и в том числе те страны, которые нас пытаются ограничивать и каким-то образом сдерживать в этом регионе", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.Он отметил, что перешедшее к России председательство в Арктическом совете "дает нам возможность продвигать собственные инициативы, направленные на защиту своих интересов в этом регионе и на реализацию взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами".
https://ria.ru/20210622/arktika-1738095447.html
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россия, арктика, дмитрий медведев, арктический совет, в мире
Важно сохранить Арктический совет как ключевую площадку, заявил Медведев
Медведев заявил о важности сохранения Арктического совета как ключевой международной площадки