https://ria.ru/20210621/zolotukhin-1737860300.html
От красноармейца до домуправа: такой разный Валерий Золотухин
От красноармейца до домуправа: такой разный Валерий Золотухин - РИА Новости, 21.06.2021
От красноармейца до домуправа: такой разный Валерий Золотухин
21 июня российскому актеру театра и кино Валерию Золотухину исполнилось бы 80 лет.
2021-06-21T10:54
2021-06-21T10:54
2021-06-21T10:54
валерий золотухин
видео
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Каждая его роль – запоминающаяся: красноармеец Петька, рядовой Бумбараш, домуправ Босой, участковый Сережкин. Артист снялся более чем в 60-ти кинолентах и телесериалах, за его плечами десятки ролей на сценах театров.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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От красноармейца до домуправа: такой разный Валерий Золотухин
21 июня российскому актеру театра и кино Валерию Золотухину исполнилось бы 80 лет. Каждая его роль – запоминающаяся: красноармеец Петька, рядовой Бумбараш, домуправ Босой, участковый Сережкин. Артист снялся более чем в 60-ти кинолентах и телесериалах, за его плечами десятки ролей на сценах театров.
2021-06-21T10:54
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PT2M51S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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5
4.7
96
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видео, валерий золотухин, видео
От красноармейца до домуправа: такой разный Валерий Золотухин
21 июня российскому актеру театра и кино Валерию Золотухину исполнилось бы 80 лет.
2021-06-21T10:54
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PT2M51S
От красноармейца до домуправа: такой разный Валерий Золотухин
21 июня российскому актеру театра и кино Валерию Золотухину исполнилось бы 80 лет.
Каждая его роль – запоминающаяся: красноармеец Петька, рядовой Бумбараш, домуправ Босой, участковый Сережкин. Артист снялся более чем в 60-ти кинолентах и телесериалах, за его плечами десятки ролей на сценах театров.