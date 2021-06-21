https://ria.ru/20210621/zolotukhin-1737860300.html

От красноармейца до домуправа: такой разный Валерий Золотухин

От красноармейца до домуправа: такой разный Валерий Золотухин - РИА Новости, 21.06.2021

От красноармейца до домуправа: такой разный Валерий Золотухин

21 июня российскому актеру театра и кино Валерию Золотухину исполнилось бы 80 лет.

2021-06-21T10:54

2021-06-21T10:54

2021-06-21T10:54

валерий золотухин

видео

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Каждая его роль – запоминающаяся: красноармеец Петька, рядовой Бумбараш, домуправ Босой, участковый Сережкин. Артист снялся более чем в 60-ти кинолентах и телесериалах, за его плечами десятки ролей на сценах театров.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

От красноармейца до домуправа: такой разный Валерий Золотухин 21 июня российскому актеру театра и кино Валерию Золотухину исполнилось бы 80 лет. Каждая его роль – запоминающаяся: красноармеец Петька, рядовой Бумбараш, домуправ Босой, участковый Сережкин. Артист снялся более чем в 60-ти кинолентах и телесериалах, за его плечами десятки ролей на сценах театров. 2021-06-21T10:54 true PT2M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, валерий золотухин, видео