Немецкий журналист рассказал о регулярных встречах с Путиным
Немецкий журналист Зайпель рассказал о регулярных встречах с Путиным
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель рассказал в интервью РИА Новости, почему его в ФРГ называют единственным западным журналистом, имеющим прямой личный доступ к российскому президенту Владимиру Путину.
В своей новой книге "Власть Путина: почему Европа нуждается в России" (нем. "Putins Macht: Warum Europa Russland braucht", издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном состоянии.
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"Я... не думаю, что российский президент носит с собой мобильный телефон и ждет, когда я ему позвоню. У него, конечно, другие приоритеты, и мы не ездим вместе в отпуск. Если я правильно помню, (немецкий еженедельник) Spiegel написал это предложение (о "прямом и личном доступе к российскому президенту" - ред.) в одной статье много лет назад, и с тех пор коллеги с радостью его используют. Верно то, что мы регулярно встречаемся в течение многих лет и обсуждаем политическую ситуацию", - сказал Зайпель, отвечая на вопрос РИА Новости, что же имеется в виду под "прямым и личным доступом" к Путину.
"Мы, наверное, встречались несколько десятков раз за последние 10 лет. Все началось с телевизионного документального фильма (немецкого общественно-правового телеканала) ARD о "немцах и газе с востока", который я снял... и для этого я взял интервью также у Владимира Путина. Это была наша первая встреча в Ново-Огарево", - добавил Зайпель.
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