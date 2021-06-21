Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/zhurnalist-1737871964.html
Немецкий журналист рассказал о регулярных встречах с Путиным
Немецкий журналист рассказал о регулярных встречах с Путиным - РИА Новости, 21.06.2021
Немецкий журналист рассказал о регулярных встречах с Путиным
Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель рассказал в интервью РИА Новости, почему его в ФРГ называют единственным западным... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:48
2021-06-21T11:48
владимир путин
германия
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737634009_0:270:2756:1820_1920x0_80_0_0_53410a972117c7ad9d7297c6c82fa25b.jpg
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель рассказал в интервью РИА Новости, почему его в ФРГ называют единственным западным журналистом, имеющим прямой личный доступ к российскому президенту Владимиру Путину.В своей новой книге "Власть Путина: почему Европа нуждается в России" (нем. "Putins Macht: Warum Europa Russland braucht", издана в 2021 году издательством Hoffmann &amp; Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном состоянии."Я... не думаю, что российский президент носит с собой мобильный телефон и ждет, когда я ему позвоню. У него, конечно, другие приоритеты, и мы не ездим вместе в отпуск. Если я правильно помню, (немецкий еженедельник) Spiegel написал это предложение (о "прямом и личном доступе к российскому президенту" - ред.) в одной статье много лет назад, и с тех пор коллеги с радостью его используют. Верно то, что мы регулярно встречаемся в течение многих лет и обсуждаем политическую ситуацию", - сказал Зайпель, отвечая на вопрос РИА Новости, что же имеется в виду под "прямым и личным доступом" к Путину."Мы, наверное, встречались несколько десятков раз за последние 10 лет. Все началось с телевизионного документального фильма (немецкого общественно-правового телеканала) ARD о "немцах и газе с востока", который я снял... и для этого я взял интервью также у Владимира Путина. Это была наша первая встреча в Ново-Огарево", - добавил Зайпель.
https://ria.ru/20200621/1573254395.html
https://ria.ru/20210614/putin-1736958144.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737634009_155:0:2582:1820_1920x0_80_0_0_3037bf959b501cb8b3d1870f42be3376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, германия, в мире, политика
Немецкий журналист рассказал о регулярных встречах с Путиным
11:48 21.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖурналист Хуберт Зайпель
Журналист Хуберт Зайпель - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

Немецкий журналист Зайпель рассказал о регулярных встречах с Путиным

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель рассказал в интервью РИА Новости, почему его в ФРГ называют единственным западным журналистом, имеющим прямой личный доступ к российскому президенту Владимиру Путину.
В своей новой книге "Власть Путина: почему Европа нуждается в России" (нем. "Putins Macht: Warum Europa Russland braucht", издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном состоянии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2020
21 июня 2020, 11:36
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
"Я... не думаю, что российский президент носит с собой мобильный телефон и ждет, когда я ему позвоню. У него, конечно, другие приоритеты, и мы не ездим вместе в отпуск. Если я правильно помню, (немецкий еженедельник) Spiegel написал это предложение (о "прямом и личном доступе к российскому президенту" - ред.) в одной статье много лет назад, и с тех пор коллеги с радостью его используют. Верно то, что мы регулярно встречаемся в течение многих лет и обсуждаем политическую ситуацию", - сказал Зайпель, отвечая на вопрос РИА Новости, что же имеется в виду под "прямым и личным доступом" к Путину.
"Мы, наверное, встречались несколько десятков раз за последние 10 лет. Все началось с телевизионного документального фильма (немецкого общественно-правового телеканала) ARD о "немцах и газе с востока", который я снял... и для этого я взял интервью также у Владимира Путина. Это была наша первая встреча в Ново-Огарево", - добавил Зайпель.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 16:12
Путин назвал самую значимую цель своей жизни
 
Владимир ПутинГерманияВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29Жириновский предложил выкупать детей у женщин, планирующих аборт
17:27Названа категория людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу
17:24Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко
17:23В Москве водитель фуры врезался в подземный переход
17:14США ввели новые санкции против Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
Лента новостейМолния