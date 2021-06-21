https://ria.ru/20210621/zhara-1737911622.html

В ФНПР прокомментировали возможное сокращение рабочего дня из-за жары

В ФНПР прокомментировали возможное сокращение рабочего дня из-за жары - РИА Новости, 21.06.2021

В ФНПР прокомментировали возможное сокращение рабочего дня из-за жары

Если работодатель решит сократить рабочий день из-за жары, согласно рекомендациям Рособрнадзора, это не скажется на зарплате сотрудников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:49

2021-06-21T14:49

2021-06-21T14:49

россия

александр шершуков

погода

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Если работодатель решит сократить рабочий день из-за жары, согласно рекомендациям Рособрнадзора, это не скажется на зарплате сотрудников, заявил РИА Новости замглавы Федерации Независимых профсоюзов России Александр Шершуков.Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию сокращать рабочий день на час, если температура в рабочем помещении выше 28,5 градуса, на два часа - при температуре 29 градусов."Это ведёт к сокращению рабочего дня без ущерба зарплате работников", - сказал Шершуков.Он отметил, что вопрос оплаты сокращенных из-за погодных условий часов возникает ежегодно.

https://ria.ru/20210529/pyatidnevka-1734662190.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр шершуков, погода, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество