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В ФНПР прокомментировали возможное сокращение рабочего дня из-за жары
В ФНПР прокомментировали возможное сокращение рабочего дня из-за жары - РИА Новости, 21.06.2021
В ФНПР прокомментировали возможное сокращение рабочего дня из-за жары
Если работодатель решит сократить рабочий день из-за жары, согласно рекомендациям Рособрнадзора, это не скажется на зарплате сотрудников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:49
2021-06-21T14:49
2021-06-21T14:49
россия
александр шершуков
погода
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Если работодатель решит сократить рабочий день из-за жары, согласно рекомендациям Рособрнадзора, это не скажется на зарплате сотрудников, заявил РИА Новости замглавы Федерации Независимых профсоюзов России Александр Шершуков.Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию сокращать рабочий день на час, если температура в рабочем помещении выше 28,5 градуса, на два часа - при температуре 29 градусов."Это ведёт к сокращению рабочего дня без ущерба зарплате работников", - сказал Шершуков.Он отметил, что вопрос оплаты сокращенных из-за погодных условий часов возникает ежегодно.
https://ria.ru/20210529/pyatidnevka-1734662190.html
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россия, александр шершуков, погода, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
В ФНПР прокомментировали возможное сокращение рабочего дня из-за жары
В ФНПР заявили, что возможное сокращение рабочего дня из-за жары не скажется на зарплате