https://ria.ru/20210621/zhara-1737834384.html

В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится жара в Европейской России

В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится жара в Европейской России - РИА Новости, 21.06.2021

В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится жара в Европейской России

Воздух в центре Европейской России прогреется к середине недели до 36 градусов, в четверг, пятницу и субботу жара может немного спасть, на северо-западе... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T03:21

2021-06-21T03:21

2021-06-21T07:48

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Воздух в центре Европейской России прогреется к середине недели до 36 градусов, в четверг, пятницу и субботу жара может немного спасть, на северо-западе Европейской России аномальная погода продержится, как минимум, до среды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как отметил Вильфанд, если в мае жару в центральные регионы принесли ветра из пустыни Каракум, то сейчас условия для такой погоды сложились в самой России."Она сформировалась при стационировании антициклона над Верхне-Русской равниной… Стационарный антициклон устанавливается, и по его периферии пробегают воздушные массы, насыщенные влагой, но к центру они не подбираются… Он потому и называется блокирующий антициклон", - пояснил синоптик.Он отметил, что в четверг-пятницу антициклон сместится, в результате Центральный федеральный округ окажется в его теплой части. "По предварительным расчетам, в пятницу появятся облака, но все равно будет жарко - 29-34 градуса. Такая погода будет в четверг, пятницу или субботу", - добавил ученый.Вильфанд также сообщил, что жара будет стоять в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях. "В этих четырех областях сильная жара, температура до 35-37 градусов. Это будет продолжаться, по крайней мере, до среды включительно", - заключил он.

https://ria.ru/20210621/gadzhety-1737833223.html

https://ria.ru/20210621/temperatura-1737831626.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество