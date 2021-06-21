https://ria.ru/20210621/zakharova-1737966535.html
Захарова ответила генсеку ОБСЕ на слова о дискриминации русскоязычных СМИ
Захарова ответила генсеку ОБСЕ на слова о дискриминации русскоязычных СМИ - РИА Новости, 21.06.2021
Захарова ответила генсеку ОБСЕ на слова о дискриминации русскоязычных СМИ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова генсека ОБСЕ Хельги Шмид, заявившей, что в Латвии нет... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T19:44
2021-06-21T19:44
2021-06-21T20:36
россия
обсе
мария захарова
хельга шмид
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латвия
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова генсека ОБСЕ Хельги Шмид, заявившей, что в Латвии нет дискриминации русскоязычных СМИ.Ранее на пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым Шмид спросили о преследовании в Латвии журналистов, которые сотрудничают с русскоязычными СМИ, в частности агентством Sputnik. По словам генсека организации, в стране вещают более 400 телеканалов, порядка 40 на русском языке — "так что о дискриминации речи не идет"."Это новое слово в трактовке Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ 1975 года: оправдывать дискриминацию отдельного СМИ, аргументируя это количеством иных медиа, вещающих на том же языке", — написала Захарова в Telegram-канале.Дипломат напомнила о содержании пункта 2 раздела "Сотрудничество в гуманитарных и других областях" этого документа."Государства-участники ставят своей целью облегчать более свободное и широкое распространение всех форм информации, поощрять сотрудничество в области информации и обмен информацией с другими странами и улучшать условия, в которых журналисты из одного государства-участника осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике", — говорится в нем.Поэтому существование в Латвии собственных русскоязычных средств массовой информации, которые Рига обязана "развивать для соблюдения прав и свобод своих русскоязычных граждан", не может служить основанием для отказа СМИ российского происхождения в вещании на территории страны, отметила Захарова.Сергей Лавров ранее подчеркнул, что не согласен с оценкой Шмид. По его словам, Москва не закрыла тему русскоязычных журналистов в Латвии.В Латвии продолжаются притеснения русскоязычных СМИ. Еще в декабре прошлого года Служба государственной безопасности задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews, у них прошли обыски. Официальное основание для уголовного преследования — нарушение санкций, введенных против России. Журналисты сотрудничали с информационным агентством "Россия сегодня", руководитель которого — Дмитрий Киселев — находится под санкциями как физическое лицо.В середине апреля этого года СГБ вызвала на допрос для предъявления статуса подозреваемого еще пятерых местных журналистов, сотрудничающих с порталами Sputnik Латвия и Baltnews.Власти республики прекратили ретрансляцию семи каналов группы RT, закрыли Первый балтийский канал. В июне на латвийском общественном телевидении закрыли русскоязычный канал LTV7.МИД России назвал действия Риги в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных работников СМИ.
https://ria.ru/20210617/latviya-1737396877.html
https://ria.ru/20210521/latviya-1733300122.html
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россия, обсе, мария захарова, хельга шмид, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, в мире
Захарова ответила генсеку ОБСЕ на слова о дискриминации русскоязычных СМИ
19:44 21.06.2021 (обновлено: 20:36 21.06.2021)
Захарова ответила генсеку ОБСЕ, заявившей, что в Латвии нет дискриминации русскоязычных СМИ
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
ответила на слова генсека ОБСЕ Хельги Шмид
, заявившей, что в Латвии
нет дискриминации русскоязычных СМИ.
Ранее на пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым Шмид спросили о преследовании в Латвии журналистов, которые сотрудничают с русскоязычными СМИ, в частности агентством Sputnik. По словам генсека организации, в стране вещают более 400 телеканалов, порядка 40 на русском языке — "так что о дискриминации речи не идет".
"Это новое слово в трактовке Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ 1975 года: оправдывать дискриминацию отдельного СМИ, аргументируя это количеством иных медиа, вещающих на том же языке", — написала Захарова в Telegram
-канале.
Дипломат напомнила о содержании пункта 2 раздела "Сотрудничество в гуманитарных и других областях" этого документа.
"Государства-участники ставят своей целью облегчать более свободное и широкое распространение всех форм информации, поощрять сотрудничество в области информации и обмен информацией с другими странами и улучшать условия, в которых журналисты из одного государства-участника осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике", — говорится в нем.
Поэтому существование в Латвии собственных русскоязычных средств массовой информации, которые Рига обязана "развивать для соблюдения прав и свобод своих русскоязычных граждан", не может служить основанием для отказа СМИ российского происхождения в вещании на территории страны, отметила Захарова.
Сергей Лавров
ранее подчеркнул, что не согласен с оценкой Шмид. По его словам, Москва не закрыла тему русскоязычных журналистов в Латвии.
В Латвии продолжаются притеснения русскоязычных СМИ. Еще в декабре прошлого года Служба государственной безопасности задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews, у них прошли обыски. Официальное основание для уголовного преследования — нарушение санкций, введенных против России
. Журналисты сотрудничали с информационным агентством "Россия сегодня", руководитель которого — Дмитрий Киселев
— находится под санкциями как физическое лицо.
В середине апреля этого года СГБ вызвала на допрос для предъявления статуса подозреваемого еще пятерых местных журналистов, сотрудничающих с порталами Sputnik Латвия
и Baltnews.
Власти республики прекратили ретрансляцию семи каналов группы RT, закрыли Первый балтийский канал. В июне на латвийском общественном телевидении закрыли русскоязычный канал LTV7.
МИД России
назвал действия Риги в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян
выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных работников СМИ.