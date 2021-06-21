https://ria.ru/20210621/zakharova-1737888573.html

"Ищут любимые грабли". Захарова оценила продление санкций против Крыма

"Ищут любимые грабли". Захарова оценила продление санкций против Крыма - РИА Новости, 21.06.2021

"Ищут любимые грабли". Захарова оценила продление санкций против Крыма

Представители Евросоюза знают, что Крым по конституции является частью России, знают, какой будет ответ на продление санкций, но все равно "ищут любимые... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:00

2021-06-21T13:00

2021-06-21T13:00

россия

санкции

мария захарова

евросоюз

республика крым

севастополь

украина

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Представители Евросоюза знают, что Крым по конституции является частью России, знают, какой будет ответ на продление санкций, но все равно "ищут любимые грабли", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Знают, какой будет ответ. Знают, что Крым по Конституции является частью Российской Федерации. Знают, что решение было принято на основе крымского референдума, результаты которого переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может. Знают, но все равно ищут любимые грабли", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Евросоюз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737880283.html

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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россия, санкции, мария захарова, евросоюз, республика крым, севастополь, украина, в мире