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В МЧС оценили сроки завершения восстановительных работ в Ялте
В МЧС оценили сроки завершения восстановительных работ в Ялте - РИА Новости, 21.06.2021
В МЧС оценили сроки завершения восстановительных работ в Ялте
Аварийно-восстановительные работы в крымской Ялте, пострадавшей от наводнения, должны быть завершены до конца недели, заявил замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T21:46
2021-06-21T21:46
2021-06-21T21:48
подтопления в крыму
республика крым
виктор яцуценко
керчь
ялта
кировский район
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ЯЛТА, 21 июн - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы в крымской Ялте, пострадавшей от наводнения, должны быть завершены до конца недели, заявил замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко."Приступили к активной фазе восстановления инфраструктуры, то есть проведению аварийно-восстановительных работ. С этой целью создана достаточная группировка, чтобы выполнить задачи, связанные с восстановлением всей инфраструктуры по побережью. Мы должны до конца недели основную задачу выполнить и завершить аварийно-восстановительные работы", - сказал Яцуценко на заседании оперативного штаба по ЧС в Ялте.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг на прошлой неделе: сначала подтопило Керчь на востоке полуострова, на следующий день ливни добрались до Ялты, где из берегов вышли реки, были затоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма, там объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20210621/yalta-1737951883.html
республика крым
керчь
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подтопления в крыму, республика крым, виктор яцуценко, керчь, ялта, кировский район
В МЧС оценили сроки завершения восстановительных работ в Ялте
21:46 21.06.2021 (обновлено: 21:48 21.06.2021)
В МЧС заявили, что восстановительные работы в Ялте должны завершиться к концу недели