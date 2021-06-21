https://ria.ru/20210621/yalta-1737981514.html

В МЧС оценили сроки завершения восстановительных работ в Ялте

В МЧС оценили сроки завершения восстановительных работ в Ялте - РИА Новости, 21.06.2021

В МЧС оценили сроки завершения восстановительных работ в Ялте

Аварийно-восстановительные работы в крымской Ялте, пострадавшей от наводнения, должны быть завершены до конца недели, заявил замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T21:46

2021-06-21T21:46

2021-06-21T21:48

подтопления в крыму

республика крым

виктор яцуценко

керчь

ялта

кировский район

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ЯЛТА, 21 июн - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы в крымской Ялте, пострадавшей от наводнения, должны быть завершены до конца недели, заявил замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко."Приступили к активной фазе восстановления инфраструктуры, то есть проведению аварийно-восстановительных работ. С этой целью создана достаточная группировка, чтобы выполнить задачи, связанные с восстановлением всей инфраструктуры по побережью. Мы должны до конца недели основную задачу выполнить и завершить аварийно-восстановительные работы", - сказал Яцуценко на заседании оперативного штаба по ЧС в Ялте.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг на прошлой неделе: сначала подтопило Керчь на востоке полуострова, на следующий день ливни добрались до Ялты, где из берегов вышли реки, были затоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма, там объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210621/yalta-1737951883.html

республика крым

керчь

ялта

кировский район

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подтопления в крыму, республика крым, виктор яцуценко, керчь, ялта, кировский район