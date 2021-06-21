https://ria.ru/20210621/yalta-1737956157.html

В Ялте готовятся к новым ливням

В Ялте готовятся к новым ливням - РИА Новости, 21.06.2021

В Ялте готовятся к новым ливням

Ялта готовится к новым возможным ливням, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:40

2021-06-21T18:40

2021-06-21T18:40

подтопление на востоке крыма

янина павленко

гидрометцентр

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Ялта готовится к новым возможным ливням, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Вызывает тревогу та сводка, которую мы только что получили от Гидрометцентра. Сегодня с вечера после 20.00 часов 21 числа и весь день завтра предполагаются ливни и грозы. Мы ожидаем еще 12 миллиметров осадков. Безусловно, мы к этому готовимся", - сказала журналистам Павленко.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://realty.ria.ru/20210621/krym-1737898248.html

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, янина павленко, гидрометцентр, ялта, происшествия