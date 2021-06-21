Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/yalta-1737956157.html
В Ялте готовятся к новым ливням
В Ялте готовятся к новым ливням - РИА Новости, 21.06.2021
В Ялте готовятся к новым ливням
Ялта готовится к новым возможным ливням, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:40
2021-06-21T18:40
подтопление на востоке крыма
янина павленко
гидрометцентр
ялта
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737606028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09e0571fb17515b907b01f74732316ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Ялта готовится к новым возможным ливням, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Вызывает тревогу та сводка, которую мы только что получили от Гидрометцентра. Сегодня с вечера после 20.00 часов 21 числа и весь день завтра предполагаются ливни и грозы. Мы ожидаем еще 12 миллиметров осадков. Безусловно, мы к этому готовимся", - сказала журналистам Павленко.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://realty.ria.ru/20210621/krym-1737898248.html
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737606028_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_4fb7c926399b0003ddff29870421efd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подтопление на востоке крыма, янина павленко, гидрометцентр, ялта, происшествия
В Ялте готовятся к новым ливням
18:40 21.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на затопленной улице в Ялте
Люди на затопленной улице в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Мэр Ялты заявила, что город готовится к новым возможным ливням

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Ялта готовится к новым возможным ливням, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Вызывает тревогу та сводка, которую мы только что получили от Гидрометцентра. Сегодня с вечера после 20.00 часов 21 числа и весь день завтра предполагаются ливни и грозы. Мы ожидаем еще 12 миллиметров осадков. Безусловно, мы к этому готовимся", - сказала журналистам Павленко.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Автомобиль МЧС РФ на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
Вчера, 13:50
Эксперты разъяснили, какие выплаты положены в связи с наводнением в Крыму
 
Подтопление на востоке КрымаЯнина ПавленкоГидрометцентрЯлтаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
08:25Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V"
08:23Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
08:16Советский ветеран из Нью-Йорка рассказал о первом и последнем дне ВОВ
08:15В Чаде задержали группу российских путешественников
08:11США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
08:00На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
08:00Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ
08:00Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян
07:14Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
07:07В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
07:02В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ
06:48СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора
06:38Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
06:29Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
06:19В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
06:13Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
06:08Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
06:02Антонов: сейчас вырабатывается уравнение безопасности России и США
05:59Антонов: нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США
Лента новостейМолния