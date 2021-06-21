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В Ялте готовятся к новым ливням
В Ялте готовятся к новым ливням - РИА Новости, 21.06.2021
В Ялте готовятся к новым ливням
Ялта готовится к новым возможным ливням, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:40
2021-06-21T18:40
2021-06-21T18:40
подтопление на востоке крыма
янина павленко
гидрометцентр
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Ялта готовится к новым возможным ливням, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Вызывает тревогу та сводка, которую мы только что получили от Гидрометцентра. Сегодня с вечера после 20.00 часов 21 числа и весь день завтра предполагаются ливни и грозы. Мы ожидаем еще 12 миллиметров осадков. Безусловно, мы к этому готовимся", - сказала журналистам Павленко.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://realty.ria.ru/20210621/krym-1737898248.html
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подтопление на востоке крыма, янина павленко, гидрометцентр, ялта, происшествия
В Ялте готовятся к новым ливням
Мэр Ялты заявила, что город готовится к новым возможным ливням