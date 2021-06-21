Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/yalta-1737951883.html
Морскую воду в Ялте проверят на холеру
Морскую воду в Ялте проверят на холеру - РИА Новости, 21.06.2021
Морскую воду в Ялте проверят на холеру
Морскую воду в районе Ялты проверят на холеру и другие кишечные инфекции, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:12
2021-06-21T18:14
подтопления в крыму
наталья пеньковская
керчь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ялта
кировский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586939361_0:27:3004:1716_1920x0_80_0_0_8dd9f05d0eac1f825e718167441b9ade.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Морскую воду в районе Ялты проверят на холеру и другие кишечные инфекции, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Ранее сообщалось о запрете купания в ялтинском регионе. Соответствующие предписание Роспотребнадзором выдано местным органам власти."Купание в море сегодня небезопасно. Лабораториями Роспотребнадзора увеличено количество точек отбора морской воды, в том числе, на холеру. Ситуация такова, что мы боимся роста резкого эпидемиологических осложнений кишечными инфекциями", - сказала журналистам Пеньковская.При этом, по ее словам, сейчас предпринимается все, чтобы минимизировать риски.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://ria.ru/20210621/voda-1737945221.html
керчь
ялта
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения
Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа.
2021-06-21T18:12
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586939361_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_334421a3cb892a87e9e10317f37fe5f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подтопления в крыму, наталья пеньковская, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, кировский район
Морскую воду в Ялте проверят на холеру
18:12 21.06.2021 (обновлено: 18:14 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Морскую воду в районе Ялты проверят на холеру и другие кишечные инфекции

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Морскую воду в районе Ялты проверят на холеру и другие кишечные инфекции, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Ранее сообщалось о запрете купания в ялтинском регионе. Соответствующие предписание Роспотребнадзором выдано местным органам власти.
"Купание в море сегодня небезопасно. Лабораториями Роспотребнадзора увеличено количество точек отбора морской воды, в том числе, на холеру. Ситуация такова, что мы боимся роста резкого эпидемиологических осложнений кишечными инфекциями", - сказала журналистам Пеньковская.
При этом, по ее словам, сейчас предпринимается все, чтобы минимизировать риски.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Последствия ливней в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
Вчера, 17:40
Роспотребнадзор оценил качество воды в Ялте
 
Подтопления в КрымуНаталья ПеньковскаяКерчьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯлтаКировский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
08:25Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V"
08:23Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
08:16Советский ветеран из Нью-Йорка рассказал о первом и последнем дне ВОВ
08:15В Чаде задержали группу российских путешественников
08:11США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
08:00На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
08:00Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ
08:00Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян
07:14Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
07:07В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
07:02В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ
06:48СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора
06:38Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
06:29Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
06:19В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
06:13Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
06:08Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
06:02Антонов: сейчас вырабатывается уравнение безопасности России и США
05:59Антонов: нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США
Лента новостейМолния