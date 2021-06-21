https://ria.ru/20210621/yalta-1737951883.html

Морскую воду в Ялте проверят на холеру

Морскую воду в Ялте проверят на холеру - РИА Новости, 21.06.2021

Морскую воду в Ялте проверят на холеру

Морскую воду в районе Ялты проверят на холеру и другие кишечные инфекции, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:12

2021-06-21T18:12

2021-06-21T18:14

подтопления в крыму

наталья пеньковская

керчь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ялта

кировский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Морскую воду в районе Ялты проверят на холеру и другие кишечные инфекции, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Ранее сообщалось о запрете купания в ялтинском регионе. Соответствующие предписание Роспотребнадзором выдано местным органам власти."Купание в море сегодня небезопасно. Лабораториями Роспотребнадзора увеличено количество точек отбора морской воды, в том числе, на холеру. Ситуация такова, что мы боимся роста резкого эпидемиологических осложнений кишечными инфекциями", - сказала журналистам Пеньковская.При этом, по ее словам, сейчас предпринимается все, чтобы минимизировать риски.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210621/voda-1737945221.html

керчь

ялта

кировский район

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Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа. 2021-06-21T18:12 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, наталья пеньковская, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, кировский район