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Власти рассказали о восстановлении водоснабжения после потопа в Ялте
Власти рассказали о восстановлении водоснабжения после потопа в Ялте - РИА Новости, 21.06.2021
Власти рассказали о восстановлении водоснабжения после потопа в Ялте
Водоснабжение пострадавшей от подтоплений Ялты восстановлено на 85%, в настоящее время идет наполнение резервуаров чистой воды, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:22
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керчь
кировский район
подтопления в крыму
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Водоснабжение пострадавшей от подтоплений Ялты восстановлено на 85%, в настоящее время идет наполнение резервуаров чистой воды, сообщает пресс-служба крымского правительства.Водоснабжение в Ялте было прервано 18 июня из-за разгула стихии и последовавшей за ним аварии."Водоснабжение районов города Ялта восстановлено на 85%. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано 19 водовозок", - говорится в сообщении.Подача воды осуществляется по мере наполнения резервуаров чистой воды.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
керчь
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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353
60
Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения
Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа.
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видео, керчь, кировский район, подтопления в крыму, ялта, происшествия
Власти рассказали о восстановлении водоснабжения после потопа в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Водоснабжение пострадавшей от подтоплений Ялты восстановлено на 85%, в настоящее время идет наполнение резервуаров чистой воды, сообщает пресс-служба крымского правительства.
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Власти рассказали о восстановлении водоснабжения после потопа в Ялте
09:22 21.06.2021 (обновлено: 09:40 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСелевые потоки на одной из улиц Ялты
Селевые потоки на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Водоснабжение пострадавшей от потопа Ялты восстановили на 85%

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Водоснабжение пострадавшей от подтоплений Ялты восстановлено на 85%, в настоящее время идет наполнение резервуаров чистой воды, сообщает пресс-служба крымского правительства.
Водоснабжение в Ялте было прервано 18 июня из-за разгула стихии и последовавшей за ним аварии.
"Водоснабжение районов города Ялта восстановлено на 85%. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано 19 водовозок", - говорится в сообщении.
Подача воды осуществляется по мере наполнения резервуаров чистой воды.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
 
КерчьКировский районПодтопления в КрымуЯлтаПроисшествия
 
 
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