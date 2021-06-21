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Власти рассказали о восстановлении водоснабжения после потопа в Ялте

Власти рассказали о восстановлении водоснабжения после потопа в Ялте - РИА Новости, 21.06.2021

Власти рассказали о восстановлении водоснабжения после потопа в Ялте

Водоснабжение пострадавшей от подтоплений Ялты восстановлено на 85%, в настоящее время идет наполнение резервуаров чистой воды, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:22

2021-06-21T09:22

2021-06-21T09:40

керчь

кировский район

подтопления в крыму

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Водоснабжение пострадавшей от подтоплений Ялты восстановлено на 85%, в настоящее время идет наполнение резервуаров чистой воды, сообщает пресс-служба крымского правительства.Водоснабжение в Ялте было прервано 18 июня из-за разгула стихии и последовавшей за ним аварии."Водоснабжение районов города Ялта восстановлено на 85%. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано 19 водовозок", - говорится в сообщении.Подача воды осуществляется по мере наполнения резервуаров чистой воды.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

керчь

кировский район

ялта

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Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа. 2021-06-21T09:22 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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