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https://ria.ru/20210621/vypusknoy-1737950367.html
Пензенские власти огласили правила проведения школьных выпускных
Пензенские власти огласили правила проведения школьных выпускных - РИА Новости, 21.06.2021
Пензенские власти огласили правила проведения школьных выпускных
Выпускные вечера в школах Пензенской области состоятся в очном режиме, однако присутствовать на них смогут только учителя, выпускники и их родители, заявил в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:03
2021-06-21T18:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
олег мельниченко
пензенская область
общество
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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Выпускные вечера в школах Пензенской области состоятся в очном режиме, однако присутствовать на них смогут только учителя, выпускники и их родители, заявил в понедельник врио губернатора Олег Мельниченко."Выпускные давайте будем проводить, но таким образом, чтобы в школе были выпускники, родители и педагоги. Для всех остальных - выпускников прошлых лет и желающих посмотреть, поглядеть на выпускников этого года - мы школы закрываем... Больше никого не пускаем", - заявил Мельниченко на оперативном совещании, видеозапись которого опубликована на странице правительства области в соцсети "ВКонтакте", .Он отметил, что необходимо разъяснить родителям выпускников, что из-за пандемии коронавируса в ночное время работать кафе и рестораны не будут."Надо и с родителями отработать. Я знаю, что бывает в школах заказывают заведения в ночное время. Объясните родителям, что эти заведения в ночное время работать не будут, и все мероприятия будут проходить только в школах", - добавил врио губернатора.Врио министра образования Пензенской области Александр Воронков на этом совещании отметил, что из школ региона выпускаются 5257 старшеклассников, а выпускные вечера пройдут 26 июня.В Пензенской области лабораторно подтверждены 48 845 случаев заражения, в том числе 81 за последние сутки, скончались 926 человек с COVID-19, выздоровели 45 340 человек.
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737893507.html
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коронавирус в россии, россия, олег мельниченко, пензенская область, общество
Пензенские власти огласили правила проведения школьных выпускных
18:03 21.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на заседании Совета Федерации РФ
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Выпускные в Пензенской области не будут отменены, но было решено ограничить круг гостей

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Выпускные вечера в школах Пензенской области состоятся в очном режиме, однако присутствовать на них смогут только учителя, выпускники и их родители, заявил в понедельник врио губернатора Олег Мельниченко.
"Выпускные давайте будем проводить, но таким образом, чтобы в школе были выпускники, родители и педагоги. Для всех остальных - выпускников прошлых лет и желающих посмотреть, поглядеть на выпускников этого года - мы школы закрываем... Больше никого не пускаем", - заявил Мельниченко на оперативном совещании, видеозапись которого опубликована на странице правительства области в соцсети "ВКонтакте", .
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Он отметил, что необходимо разъяснить родителям выпускников, что из-за пандемии коронавируса в ночное время работать кафе и рестораны не будут.
"Надо и с родителями отработать. Я знаю, что бывает в школах заказывают заведения в ночное время. Объясните родителям, что эти заведения в ночное время работать не будут, и все мероприятия будут проходить только в школах", - добавил врио губернатора.
Врио министра образования Пензенской области Александр Воронков на этом совещании отметил, что из школ региона выпускаются 5257 старшеклассников, а выпускные вечера пройдут 26 июня.
В Пензенской области лабораторно подтверждены 48 845 случаев заражения, в том числе 81 за последние сутки, скончались 926 человек с COVID-19, выздоровели 45 340 человек.
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