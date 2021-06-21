https://ria.ru/20210621/vypusknoy-1737950367.html

Пензенские власти огласили правила проведения школьных выпускных

Пензенские власти огласили правила проведения школьных выпускных - РИА Новости, 21.06.2021

Пензенские власти огласили правила проведения школьных выпускных

Выпускные вечера в школах Пензенской области состоятся в очном режиме, однако присутствовать на них смогут только учителя, выпускники и их родители, заявил в... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:03

2021-06-21T18:03

2021-06-21T18:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

олег мельниченко

пензенская область

общество

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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Выпускные вечера в школах Пензенской области состоятся в очном режиме, однако присутствовать на них смогут только учителя, выпускники и их родители, заявил в понедельник врио губернатора Олег Мельниченко."Выпускные давайте будем проводить, но таким образом, чтобы в школе были выпускники, родители и педагоги. Для всех остальных - выпускников прошлых лет и желающих посмотреть, поглядеть на выпускников этого года - мы школы закрываем... Больше никого не пускаем", - заявил Мельниченко на оперативном совещании, видеозапись которого опубликована на странице правительства области в соцсети "ВКонтакте", .Он отметил, что необходимо разъяснить родителям выпускников, что из-за пандемии коронавируса в ночное время работать кафе и рестораны не будут."Надо и с родителями отработать. Я знаю, что бывает в школах заказывают заведения в ночное время. Объясните родителям, что эти заведения в ночное время работать не будут, и все мероприятия будут проходить только в школах", - добавил врио губернатора.Врио министра образования Пензенской области Александр Воронков на этом совещании отметил, что из школ региона выпускаются 5257 старшеклассников, а выпускные вечера пройдут 26 июня.В Пензенской области лабораторно подтверждены 48 845 случаев заражения, в том числе 81 за последние сутки, скончались 926 человек с COVID-19, выздоровели 45 340 человек.

https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737893507.html

https://ria.ru/20210621/penza-1737929246.html

россия

пензенская область

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коронавирус в россии, россия, олег мельниченко, пензенская область, общество