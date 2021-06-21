Юрист предупредила, когда нельзя выгуливать животных в городе
Юрист объяснила, когда нельзя выгуливать животных в городе
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Закон об ответственном обращении с животными гласит: выгуливать домашних питомцев необходимо при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, других зверей, сохранности имущества физических и юридических лиц. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.
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По ее словам, законодательство на федеральном уровне обязывает владельцев собак сопровождать своих питомцев при пересечении проезжей части дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Кроме того правила требуют соблюдать чистоту, а значит за своим домашним животным нужно убирать продукты жизнедеятельности на территориях общего пользования.
"Федеральный законодатель также определяет такую категорию, как потенциально опасные собаки. Их перечень устанавливается правительством, и определялся он после консультаций с РКФ. В настоящий момент в списке 12 пород, в которых не проводилась селекция по принципу отсутствия агрессии к человеку. Выгул собаки, относящейся к породе из этого списка, или являющейся метисом одной из этих пород, без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается", - подчеркивает юрист.