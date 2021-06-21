https://ria.ru/20210621/vygul-1737952379.html

Юрист предупредила, когда нельзя выгуливать животных в городе

Юрист предупредила, когда нельзя выгуливать животных в городе - РИА Новости, 21.06.2021

Юрист предупредила, когда нельзя выгуливать животных в городе

Закон об ответственном обращении с животными гласит: выгуливать домашних питомцев необходимо при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, других... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:13

2021-06-21T18:13

2021-06-21T18:13

надежда ермолаева

россия

домашние животные

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732595397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98f0422df8dab02c7db63947ec93e111.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Закон об ответственном обращении с животными гласит: выгуливать домашних питомцев необходимо при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, других зверей, сохранности имущества физических и юридических лиц. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.По ее словам, законодательство на федеральном уровне обязывает владельцев собак сопровождать своих питомцев при пересечении проезжей части дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Кроме того правила требуют соблюдать чистоту, а значит за своим домашним животным нужно убирать продукты жизнедеятельности на территориях общего пользования.

https://ria.ru/20210330/koshki-1603536003.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда ермолаева, россия, домашние животные, общество