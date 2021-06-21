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Юрист предупредила, когда нельзя выгуливать животных в городе
Юрист предупредила, когда нельзя выгуливать животных в городе - РИА Новости, 21.06.2021
Юрист предупредила, когда нельзя выгуливать животных в городе
Закон об ответственном обращении с животными гласит: выгуливать домашних питомцев необходимо при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, других... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:13
2021-06-21T18:13
надежда ермолаева
россия
домашние животные
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Закон об ответственном обращении с животными гласит: выгуливать домашних питомцев необходимо при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, других зверей, сохранности имущества физических и юридических лиц. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.По ее словам, законодательство на федеральном уровне обязывает владельцев собак сопровождать своих питомцев при пересечении проезжей части дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Кроме того правила требуют соблюдать чистоту, а значит за своим домашним животным нужно убирать продукты жизнедеятельности на территориях общего пользования.
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надежда ермолаева, россия, домашние животные, общество
Юрист предупредила, когда нельзя выгуливать животных в городе
18:13 21.06.2021
 
© Depositphotos / alenkasmЖенщина выгуливает собаку в парке
Женщина выгуливает собаку в парке - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Depositphotos / alenkasm

Юрист объяснила, когда нельзя выгуливать животных в городе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Закон об ответственном обращении с животными гласит: выгуливать домашних питомцев необходимо при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, других зверей, сохранности имущества физических и юридических лиц. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.
Котенок - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 21:30
Названа смертельная для домашних животных ошибка хозяев
По ее словам, законодательство на федеральном уровне обязывает владельцев собак сопровождать своих питомцев при пересечении проезжей части дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Кроме того правила требуют соблюдать чистоту, а значит за своим домашним животным нужно убирать продукты жизнедеятельности на территориях общего пользования.
"Федеральный законодатель также определяет такую категорию, как потенциально опасные собаки. Их перечень устанавливается правительством, и определялся он после консультаций с РКФ. В настоящий момент в списке 12 пород, в которых не проводилась селекция по принципу отсутствия агрессии к человеку. Выгул собаки, относящейся к породе из этого списка, или являющейся метисом одной из этих пород, без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается", - подчеркивает юрист.
 
Надежда ЕрмолаеваРоссиядомашние животныеОбщество
 
 
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