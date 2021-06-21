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МИД оценил итоги выборов в Армении

МИД оценил итоги выборов в Армении - РИА Новости, 21.06.2021

МИД оценил итоги выборов в Армении

Россия надеется, что итоги внеочередных парламентских выборов в Армении после их законодательного оформления помогут развитию республики и дальнейшему... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T20:47

2021-06-21T20:47

2021-06-21T20:54

обсе

мария захарова

бюро по демократическим институтам и правам человека

одкб

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия надеется, что итоги внеочередных парламентских выборов в Армении после их законодательного оформления помогут развитию республики и дальнейшему укреплению отношений с Москвой, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе, прежде всего в плане полной реализации Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Как отметила Захарова, за выборами следили многочисленные местные и зарубежные наблюдатели, а миссии наблюдателей от ОДКБ, БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы считают, что выборы прошли в соответствии с требованиями избирательного кодекса Армении и наблюдатели не зафиксировали каких-либо крупных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты голосования.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд страны.

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737883904.html

https://ria.ru/20210621/pashinyan-1737971119.html

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обсе, мария захарова, бюро по демократическим институтам и правам человека, одкб, роберт кочарян, серж саргсян, москва, в мире, коронавирус в россии, россия, армения