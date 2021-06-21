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Путин надеется, что выборы пройдут без обвинений и пустых обещаний
Путин надеется, что выборы пройдут без обвинений и пустых обещаний - РИА Новости, 21.06.2021
Путин надеется, что выборы пройдут без обвинений и пустых обещаний
Предстоящие выборы в Государственную Думу РФ должны пройти без взаимных обвинений и пустых обещаний, естественная конкуренция должна выражаться в цивилизованной РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:48
2021-06-21T14:38
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предстоящие выборы в Государственную Думу РФ должны пройти без взаимных обвинений и пустых обещаний, естественная конкуренция должна выражаться в цивилизованной дискуссии, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону. Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы VII созыва."Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 1990-х годах. Только такой содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к оппонентам, а главное - гражданам страны - послужит прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России, и в целом укрепит доверие людей ко всем институтам власти", - добавил глава государства.
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россия, госдума рф, владимир путин, политика
Путин надеется, что выборы пройдут без обвинений и пустых обещаний
13:48 21.06.2021 (обновлено: 14:38 21.06.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Путин призвал не проводить выборы в Думу по примеру 90-х годов

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предстоящие выборы в Государственную Думу РФ должны пройти без взаимных обвинений и пустых обещаний, естественная конкуренция должна выражаться в цивилизованной дискуссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону. Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы VII созыва.
"Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 1990-х годах. Только такой содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к оппонентам, а главное - гражданам страны - послужит прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России, и в целом укрепит доверие людей ко всем институтам власти", - добавил глава государства.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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