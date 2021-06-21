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Путин надеется, что выборы пройдут без обвинений и пустых обещаний

Путин надеется, что выборы пройдут без обвинений и пустых обещаний - РИА Новости, 21.06.2021

Путин надеется, что выборы пройдут без обвинений и пустых обещаний

Предстоящие выборы в Государственную Думу РФ должны пройти без взаимных обвинений и пустых обещаний, естественная конкуренция должна выражаться в цивилизованной РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:48

2021-06-21T13:48

2021-06-21T14:38

россия

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предстоящие выборы в Государственную Думу РФ должны пройти без взаимных обвинений и пустых обещаний, естественная конкуренция должна выражаться в цивилизованной дискуссии, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону. Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы VII созыва."Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 1990-х годах. Только такой содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к оппонентам, а главное - гражданам страны - послужит прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России, и в целом укрепит доверие людей ко всем институтам власти", - добавил глава государства.

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2021

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россия, госдума рф, владимир путин, политика