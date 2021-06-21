https://ria.ru/20210621/vybory-1737897506.html

Путин призвал провести выборы открыто и честно

Путин призвал провести выборы открыто и честно - РИА Новости, 21.06.2021

Путин призвал провести выборы открыто и честно

Выборы в Государственную думу необходимо провести так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности, - открыто и честно, заявил президент России... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:45

2021-06-21T13:45

2021-06-21T16:38

россия

госдума рф

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737932816_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fb3359e0353111b234f2e55ff98e026e.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выборы в Государственную думу необходимо провести так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности, - открыто и честно, заявил президент России Владимир Путин."До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность - провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы VII созыва."Для всех нас - для общества, для уверенного развития страны - важно, чтобы состав будущей - восьмой Думы объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России. Повторю: наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону", - добавил глава государства.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Честно, прозрачно и открыто" – Путин о том, как должны проходить выборы в Госдуму "Честно, прозрачно и открыто" – Путин о том, как должны проходить выборы в Госдуму 2021-06-21T13:45 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир путин, политика