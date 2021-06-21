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Путин призвал провести выборы открыто и честно
Путин призвал провести выборы открыто и честно - РИА Новости, 21.06.2021
Путин призвал провести выборы открыто и честно
Выборы в Государственную думу необходимо провести так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности, - открыто и честно, заявил президент России... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:45
2021-06-21T13:45
2021-06-21T16:38
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выборы в Государственную думу необходимо провести так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности, - открыто и честно, заявил президент России Владимир Путин."До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность - провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы VII созыва."Для всех нас - для общества, для уверенного развития страны - важно, чтобы состав будущей - восьмой Думы объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России. Повторю: наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону", - добавил глава государства.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
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"Честно, прозрачно и открыто" – Путин о том, как должны проходить выборы в Госдуму
"Честно, прозрачно и открыто" – Путин о том, как должны проходить выборы в Госдуму
2021-06-21T13:45
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PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, госдума рф, владимир путин, политика
Путин призвал провести выборы открыто и честно
13:45 21.06.2021 (обновлено: 16:38 21.06.2021)
Путин призвал провести выборы так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности