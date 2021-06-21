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Избиркомы должны противодействовать фейкам о выборах, заявили в ОП
Избиркомы должны противодействовать фейкам о выборах, заявили в ОП - РИА Новости, 21.06.2021
Избиркомы должны противодействовать фейкам о выборах, заявили в ОП
Избирательные комиссии в регионах должны чётко и оперативно вести разъяснительную работу на местах, чтобы противодействовать распространению фейковой информации РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:39
2021-06-21T11:39
2021-06-21T11:39
александр малькевич
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Избирательные комиссии в регионах должны чётко и оперативно вести разъяснительную работу на местах, чтобы противодействовать распространению фейковой информации о ходе выборов 2021 года, сообщил председатель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет Александр Малькевич."Если мы говорим о профилактике фейков, связанных с ходом избирательной кампании, самая большая нагрузка ложится все-таки на избирательные комиссии в регионах, на их умение чётко, оперативно вести разъяснительную работу, не бояться устраивать стримы с участков, привлекая для этого и общественных наблюдателей, привлекая журналистов", - рассказал Малькевич на пресс-конференции "Общественное наблюдение - 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".Особую роль в противодействии ложной информации, по словам общественника, играет и Роскомнадзор."Вырабатывается опытным путем механизм по блокировке подобного контента", - добавил Малькевич.Голосование на выборах в Госдуму и на других выборах предлагается провести в три дня, с 17 по 19 сентября. -0-
https://ria.ru/20210621/vybory-1737864705.html
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александр малькевич, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, политика
Избиркомы должны противодействовать фейкам о выборах, заявили в ОП
В ОП заявили, что основная нагрузка по противодействию фейкам о выборах ложится на избиркомы