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Избиркомы должны противодействовать фейкам о выборах, заявили в ОП
Избиркомы должны противодействовать фейкам о выборах, заявили в ОП - РИА Новости, 21.06.2021
Избиркомы должны противодействовать фейкам о выборах, заявили в ОП
Избирательные комиссии в регионах должны чётко и оперативно вести разъяснительную работу на местах, чтобы противодействовать распространению фейковой информации РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:39
2021-06-21T11:39
александр малькевич
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Избирательные комиссии в регионах должны чётко и оперативно вести разъяснительную работу на местах, чтобы противодействовать распространению фейковой информации о ходе выборов 2021 года, сообщил председатель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет Александр Малькевич."Если мы говорим о профилактике фейков, связанных с ходом избирательной кампании, самая большая нагрузка ложится все-таки на избирательные комиссии в регионах, на их умение чётко, оперативно вести разъяснительную работу, не бояться устраивать стримы с участков, привлекая для этого и общественных наблюдателей, привлекая журналистов", - рассказал Малькевич на пресс-конференции "Общественное наблюдение - 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".Особую роль в противодействии ложной информации, по словам общественника, играет и Роскомнадзор."Вырабатывается опытным путем механизм по блокировке подобного контента", - добавил Малькевич.Голосование на выборах в Госдуму и на других выборах предлагается провести в три дня, с 17 по 19 сентября. -0-
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РИА Новости
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александр малькевич, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, политика
Избиркомы должны противодействовать фейкам о выборах, заявили в ОП
11:39 21.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В ОП заявили, что основная нагрузка по противодействию фейкам о выборах ложится на избиркомы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Избирательные комиссии в регионах должны чётко и оперативно вести разъяснительную работу на местах, чтобы противодействовать распространению фейковой информации о ходе выборов 2021 года, сообщил председатель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет Александр Малькевич.
"Если мы говорим о профилактике фейков, связанных с ходом избирательной кампании, самая большая нагрузка ложится все-таки на избирательные комиссии в регионах, на их умение чётко, оперативно вести разъяснительную работу, не бояться устраивать стримы с участков, привлекая для этого и общественных наблюдателей, привлекая журналистов", - рассказал Малькевич на пресс-конференции "Общественное наблюдение - 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".
Работа ситуационного центра по наблюдению за выборами в Общественной палате РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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В ОП зафиксировали попытки вмешательства в выборы 2021 года
Особую роль в противодействии ложной информации, по словам общественника, играет и Роскомнадзор.
"Вырабатывается опытным путем механизм по блокировке подобного контента", - добавил Малькевич.
Голосование на выборах в Госдуму и на других выборах предлагается провести в три дня, с 17 по 19 сентября. -0-
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Александр МалькевичФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФПолитика
 
 
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