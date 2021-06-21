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В ОП зафиксировали попытки вмешательства в выборы 2021 года
В ОП зафиксировали попытки вмешательства в выборы 2021 года - РИА Новости, 21.06.2021
В ОП зафиксировали попытки вмешательства в выборы 2021 года
Проблема вмешательства в российские выборы 2021 года уже фиксируется, инфраструктуру для этого начали разворачивать в регионах, сообщил председатель... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:16
2021-06-21T11:16
2021-06-21T11:16
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Проблема вмешательства в российские выборы 2021 года уже фиксируется, инфраструктуру для этого начали разворачивать в регионах, сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев."По поводу вмешательства: мы знаем, что это делается, инфраструктура сейчас разворачивается. Мы видим, как в регионах, собственно говоря, это пытаются делать, как выезжают группы людей, которые распространяют фейки", - рассказал Григорьев на пресс-конференции "Общественное наблюдение-2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".
https://ria.ru/20210621/informatsiya-1737861264.html
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россия, общественная палата рф, общество
В ОП зафиксировали попытки вмешательства в выборы 2021 года
В Общественной палате зафиксировали попытки вмешательства в российские выборы 2021 года