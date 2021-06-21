https://ria.ru/20210621/vybory-1737857903.html

Российские наблюдатели рассказали о прошедших выборах в Армении

Российские наблюдатели рассказали о прошедших выборах в Армении - РИА Новости, 21.06.2021

Российские наблюдатели рассказали о прошедших выборах в Армении

Выборы в Национальное собрание Армении прошли в спокойной обстановке, российские наблюдатели не зафиксировали нарушений на них, заявил в понедельник РИА Новости РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:39

2021-06-21T10:39

2021-06-21T10:47

госдума рф

снг

виктор водолацкий

внеочередные парламентские выборы в армении

россия

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737757145_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_cffa7add91d3ba7cc3e59aad3c36e6cc.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выборы в Национальное собрание Армении прошли в спокойной обстановке, российские наблюдатели не зафиксировали нарушений на них, заявил в понедельник РИА Новости глава делегации Госдумы РФ на выборах, депутат Виктор Водолацкий."По всем участкам, которые наша группа наблюдателей от Госдумы, от СНГ проверяла, нарушений не было. И теперь самое главное, чтобы выбор, который сделал армянский народ, пошел на пользу Армении, развитию добрососедских отношений между Россией и Арменией, было сформировано то правительство, которое будет отвечать тем чаяниям и просьбам людей, которые приходили на избирательные участки", - сказал Водолацкий.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок - более 7%. Однако в соответствии с армянским законодательством в парламенте должны присутствовать минимум три политические силы. Если только две силы преодолевают проходной барьер, занявшей третье место будут начислены недостающие проценты.

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737832322.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, снг, виктор водолацкий, внеочередные парламентские выборы в армении, россия, армения, в мире