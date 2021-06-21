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Российские наблюдатели рассказали о прошедших выборах в Армении
Российские наблюдатели рассказали о прошедших выборах в Армении - РИА Новости, 21.06.2021
Российские наблюдатели рассказали о прошедших выборах в Армении
Выборы в Национальное собрание Армении прошли в спокойной обстановке, российские наблюдатели не зафиксировали нарушений на них, заявил в понедельник РИА Новости РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:39
2021-06-21T10:39
2021-06-21T10:47
госдума рф
снг
виктор водолацкий
внеочередные парламентские выборы в армении
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выборы в Национальное собрание Армении прошли в спокойной обстановке, российские наблюдатели не зафиксировали нарушений на них, заявил в понедельник РИА Новости глава делегации Госдумы РФ на выборах, депутат Виктор Водолацкий."По всем участкам, которые наша группа наблюдателей от Госдумы, от СНГ проверяла, нарушений не было. И теперь самое главное, чтобы выбор, который сделал армянский народ, пошел на пользу Армении, развитию добрососедских отношений между Россией и Арменией, было сформировано то правительство, которое будет отвечать тем чаяниям и просьбам людей, которые приходили на избирательные участки", - сказал Водолацкий.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок - более 7%. Однако в соответствии с армянским законодательством в парламенте должны присутствовать минимум три политические силы. Если только две силы преодолевают проходной барьер, занявшей третье место будут начислены недостающие проценты.
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госдума рф, снг, виктор водолацкий, внеочередные парламентские выборы в армении, россия, армения, в мире
Российские наблюдатели рассказали о прошедших выборах в Армении
10:39 21.06.2021 (обновлено: 10:47 21.06.2021)
Российские наблюдатели не зафиксировали нарушений на парламентских выборах в Армении