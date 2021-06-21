https://ria.ru/20210621/vybory-1737857068.html
ОП обучила более 200 тысяч общественных наблюдателей на выборы 2021 года
ОП обучила более 200 тысяч общественных наблюдателей на выборы 2021 года - РИА Новости, 21.06.2021
ОП обучила более 200 тысяч общественных наблюдателей на выборы 2021 года
Общественная палата обучила уже более 200 тысяч общественных наблюдателей на выборы 2021 года, сообщил председатель Координационного совета по общественному... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:33
2021-06-21T10:33
2021-06-21T10:33
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Общественная палата обучила уже более 200 тысяч общественных наблюдателей на выборы 2021 года, сообщил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев."С нами работают более двух тысяч общественных организаций по всей стране.... Нами вместе с нашими партнёрами проведена огромная работа по обучению наблюдателей. На данный момент обучено более 200 тысяч человек. Это беспрецедентно большая цифра. Это не только наши общественные независимые наблюдатели, но к нам обращались партии с просьбой, чтобы мы помогли в обучении", - рассказал Григорьев на пресс-конференции "Общественное наблюдение — 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".С учётом опыта контроля за голосованием по поправкам в конституцию, по словам общественника, подготовлены новые варианты положения об общественном наблюдении. Теперь оно разделёно на два документа: по наблюдению на выборы в Госдуму и на выборы в ряде регионов.В дни голосования откроется и традиционный ситуационный центр, в режиме онлайн анализирующий происходящее на каждом избирательном участке."Конечно, мы будем проверять, в том числе, и меры по обеспечению здоровья граждан", - добавил Григорьев.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
https://ria.ru/20210619/vybory-1737699275.html
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россия, госдума рф, политика
ОП обучила более 200 тысяч общественных наблюдателей на выборы 2021 года
Общественная палата обучила более 200 тысяч общественных наблюдателей на выборы 2021 года
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Общественная палата обучила уже более 200 тысяч общественных наблюдателей на выборы 2021 года, сообщил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ
Максим Григорьев.
"С нами работают более двух тысяч общественных организаций по всей стране.... Нами вместе с нашими партнёрами проведена огромная работа по обучению наблюдателей. На данный момент обучено более 200 тысяч человек. Это беспрецедентно большая цифра. Это не только наши общественные независимые наблюдатели, но к нам обращались партии с просьбой, чтобы мы помогли в обучении", - рассказал Григорьев на пресс-конференции "Общественное наблюдение — 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".
С учётом опыта контроля за голосованием по поправкам в конституцию, по словам общественника, подготовлены новые варианты положения об общественном наблюдении. Теперь оно разделёно на два документа: по наблюдению на выборы в Госдуму
и на выборы в ряде регионов.
"Сейчас идёт активное обновление методических организаций для наблюдателей, естественно, наш "Золотой стандарт общественного наблюдения". Мы разработали логотип нашего общественного наблюдения", - отметил Григорьев.
В дни голосования откроется и традиционный ситуационный центр, в режиме онлайн анализирующий происходящее на каждом избирательном участке.
"Конечно, мы будем проверять, в том числе, и меры по обеспечению здоровья граждан", - добавил Григорьев.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.