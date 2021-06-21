https://ria.ru/20210621/vybory-1737854354.html

Наблюдатели СНГ назвали выборы в Армении открытыми и объективными

Наблюдатели СНГ назвали выборы в Армении открытыми и объективными - РИА Новости, 21.06.2021

Наблюдатели СНГ назвали выборы в Армении открытыми и объективными

Процедура голосования на внеочередных выборах в парламент Армении соответствовала требованиям закона, крупных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:15

2021-06-21T10:15

2021-06-21T10:34

ильхом нематов

в мире

внеочередные парламентские выборы в армении

снг

армения

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ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Процедура голосования на внеочередных выборах в парламент Армении соответствовала требованиям закона, крупных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, нет, заявил на брифинге глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов."Процедура голосования проходила в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, наблюдатели не зафиксировали каких-либо крупных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов", - сказал Нематов."Миссия наблюдателей пришла к выводу, что внеочередные выборы проведены в соответствии с конституцией и Избирательным кодексом, прошли на многопартийной основе, были открытыми", - добавил Нематов.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737842000.html

армения

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ильхом нематов, в мире, внеочередные парламентские выборы в армении, снг, армения