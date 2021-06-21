https://ria.ru/20210621/vybory-1737849299.html

В МИД оценили итоги президентских выборов в Иране

В МИД оценили итоги президентских выборов в Иране - РИА Новости, 21.06.2021

В МИД оценили итоги президентских выборов в Иране

Москва позитивно оценивает итоги выборов в Иране, надеется, что тесное сотрудничество с Тегераном будет продолжено, заявил РИА Новости директор Второго... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:38

2021-06-21T09:38

2021-06-21T10:03

сша

замир кабулов

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иран

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Москва позитивно оценивает итоги выборов в Иране, надеется, что тесное сотрудничество с Тегераном будет продолжено, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Мы оцениваем их, разумеется, позитивно и рассчитываем на то, что наше тесное сотрудничество с иранским руководством - правительством и президентом - продолжится", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают итоги выборов в Иране.Ранее глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил о победе Ибрахима Раиси на президентских выборах, его поддержали почти 18 миллионов избирателей из более чем 28 миллионов проголосовавших граждан Ирана.Также Кабулов заявил, что выборы в Иране прошли в соответствии с законом.Ранее в Госдепартаменте США заявили, что прошедшие в Иране выборы президента не были свободными и справедливыми."Да, явка была ниже, чем рассчитывали, но они (выборы), были легитимными", - сказал Кабулов."Пусть на себя посмотрят, в собственное зеркало", - добавил Кабулов, комментируя оценки Вашингтона.

https://ria.ru/20210620/iran-1737765251.html

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

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сша, замир кабулов, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, политика