Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/vybory-1737846167.html
Пашинян заявил, что его партия получит конституционное большинство
Пашинян заявил, что его партия получит конституционное большинство - РИА Новости, 21.06.2021
Пашинян заявил, что его партия получит конституционное большинство
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, что его партия "Гражданский договор" получит в парламенте конституционное... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:17
2021-06-21T09:17
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
процветающая армения
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737839892_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_3111db8c39c7e60fee41313d2c1c8027.jpg
ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, что его партия "Гражданский договор" получит в парламенте конституционное большинство и сформирует правительство."Таким образом, в новом парламенте "Гражданский договор" получит конституционное большинство и сформирует правительство", - написал Пашинян в Facebook.Избирательный кодекс Армении позволяет партии "Гражданский договор" Пашиняна, набравшей свыше 50% голосов на внеочередных парламентских выборах, самостоятельно сформировать правительство. Для обеспечения стабильного большинства – 54% - его партии предоставят дополнительные мандаты.Конституционным, или квалифицированным, считается большинство в 2/3, способное вносить изменения в некоторые статьи основного закона.Партия "Гражданский договор", согласно данным ЦИК, побеждает на парламентских выборах с 53,92% по итогам подсчета голосов со всех участков, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04 %.Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, однако такой показатель недостаточен для прохождения блока в парламент (необходимо преодолеть барьер в 7%). Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,96% голосов. Для партий проходной барьер составляет 5%.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.
https://ria.ru/20210621/armeniya-1737832322.html
https://ria.ru/20210615/kocharyan-1737047899.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737839892_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6a296cde57c43a8275df714477a3140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, процветающая армения, армения, в мире
Пашинян заявил, что его партия получит конституционное большинство
09:17 21.06.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Армении
Досрочные парламентские выборы в Армении
© Sputnik
Перейти в фотобанк

Пашинян заявил, что его партия получит конституционное большинство и сформирует кабмин

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, что его партия "Гражданский договор" получит в парламенте конституционное большинство и сформирует правительство.
"Таким образом, в новом парламенте "Гражданский договор" получит конституционное большинство и сформирует правительство", - написал Пашинян в Facebook.
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
01:40
Пашинян заявил о "стальной" революции в Армении
Избирательный кодекс Армении позволяет партии "Гражданский договор" Пашиняна, набравшей свыше 50% голосов на внеочередных парламентских выборах, самостоятельно сформировать правительство. Для обеспечения стабильного большинства – 54% - его партии предоставят дополнительные мандаты.
Конституционным, или квалифицированным, считается большинство в 2/3, способное вносить изменения в некоторые статьи основного закона.
Партия "Гражданский договор", согласно данным ЦИК, побеждает на парламентских выборах с 53,92% по итогам подсчета голосов со всех участков, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04 %.
Второй президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 11:38
Пашинян "закамуфлировал" антироссийскую риторику, считает Кочарян
Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, однако такой показатель недостаточен для прохождения блока в парламент (необходимо преодолеть барьер в 7%). Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,96% голосов. Для партий проходной барьер составляет 5%.
Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.
 
Внеочередные парламентские выборы в АрменииНикол ПашинянРоберт КочарянСерж СаргсянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27Названа категория людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу
17:24Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко
17:23В Москве водитель фуры врезался в подземный переход
17:14США ввели санкции против Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
Лента новостейМолния