https://ria.ru/20210621/vybory-1737846167.html

Пашинян заявил, что его партия получит конституционное большинство

Пашинян заявил, что его партия получит конституционное большинство - РИА Новости, 21.06.2021

Пашинян заявил, что его партия получит конституционное большинство

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, что его партия "Гражданский договор" получит в парламенте конституционное... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:17

2021-06-21T09:17

2021-06-21T09:17

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

роберт кочарян

серж саргсян

процветающая армения

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, что его партия "Гражданский договор" получит в парламенте конституционное большинство и сформирует правительство."Таким образом, в новом парламенте "Гражданский договор" получит конституционное большинство и сформирует правительство", - написал Пашинян в Facebook.Избирательный кодекс Армении позволяет партии "Гражданский договор" Пашиняна, набравшей свыше 50% голосов на внеочередных парламентских выборах, самостоятельно сформировать правительство. Для обеспечения стабильного большинства – 54% - его партии предоставят дополнительные мандаты.Конституционным, или квалифицированным, считается большинство в 2/3, способное вносить изменения в некоторые статьи основного закона.Партия "Гражданский договор", согласно данным ЦИК, побеждает на парламентских выборах с 53,92% по итогам подсчета голосов со всех участков, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04 %.Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, однако такой показатель недостаточен для прохождения блока в парламент (необходимо преодолеть барьер в 7%). Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,96% голосов. Для партий проходной барьер составляет 5%.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737832322.html

https://ria.ru/20210615/kocharyan-1737047899.html

армения

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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, процветающая армения, армения, в мире