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Делегация ПАСЕ оценила прошедшие в Армении выборы
Делегация ПАСЕ оценила прошедшие в Армении выборы - РИА Новости, 21.06.2021
Делегация ПАСЕ оценила прошедшие в Армении выборы
Несмотря на поляризацию общества и короткие сроки, а также технические недочеты, выборы в Армении были демократическими, они смогут способствовать поиску... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:17
2021-06-21T14:29
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
в мире
парламентская ассамблея совета европы
армения
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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Несмотря на поляризацию общества и короткие сроки, а также технические недочеты, выборы в Армении были демократическими, они смогут способствовать поиску компромисса, заявил глава делегации ПАСЕ Георг Катрогалос."Несмотря на сильную поляризацию общества, выборы в Армении были демократическими. Они смогут способствовать поиску компромисса", - заявил журналистам Катрогалос.Он отметил, что некоторые недочеты на выборах носили технический характер."Была недостаточно обеспечена возможность голосования для людей с ограниченными возможностями", - считают в ПАСЕ. В частности, на выборах не было организовано выездное голосование для инвалидов, находящихся дома, а на некоторых участках отсутствовали возможности для посещения колясочниками.Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна набрала 53,92%. За блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Окончательные итоги будут подведены на седьмой день после голосования.
https://ria.ru/20210621/armeniya-1737903151.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/armeniya-1737859770.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, в мире, парламентская ассамблея совета европы, армения
Делегация ПАСЕ оценила прошедшие в Армении выборы
14:17 21.06.2021 (обновлено: 14:29 21.06.2021)
 
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкБюллетени в одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении
Бюллетени в одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Андраник Казарян
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Делегация ПАСЕ заявила, что выборы в Армении носили демократический характер

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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Несмотря на поляризацию общества и короткие сроки, а также технические недочеты, выборы в Армении были демократическими, они смогут способствовать поиску компромисса, заявил глава делегации ПАСЕ Георг Катрогалос.
"Несмотря на сильную поляризацию общества, выборы в Армении были демократическими. Они смогут способствовать поиску компромисса", - заявил журналистам Катрогалос.
Досрочные парламентские выборы в Армении
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Он отметил, что некоторые недочеты на выборах носили технический характер.
"Была недостаточно обеспечена возможность голосования для людей с ограниченными возможностями", - считают в ПАСЕ. В частности, на выборах не было организовано выездное голосование для инвалидов, находящихся дома, а на некоторых участках отсутствовали возможности для посещения колясочниками.
Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна набрала 53,92%. За блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Окончательные итоги будут подведены на седьмой день после голосования.
Парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Внеочередные парламентские выборы в АрменииНикол ПашинянРоберт КочарянСерж СаргсянВ миреПарламентская ассамблея Совета ЕвропыАрмения
 
 
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