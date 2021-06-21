https://ria.ru/20210621/vybor-1737905124.html

Делегация ПАСЕ оценила прошедшие в Армении выборы

Делегация ПАСЕ оценила прошедшие в Армении выборы - РИА Новости, 21.06.2021

Делегация ПАСЕ оценила прошедшие в Армении выборы

Несмотря на поляризацию общества и короткие сроки, а также технические недочеты, выборы в Армении были демократическими, они смогут способствовать поиску... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:17

2021-06-21T14:17

2021-06-21T14:29

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

роберт кочарян

серж саргсян

в мире

парламентская ассамблея совета европы

армения

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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Несмотря на поляризацию общества и короткие сроки, а также технические недочеты, выборы в Армении были демократическими, они смогут способствовать поиску компромисса, заявил глава делегации ПАСЕ Георг Катрогалос."Несмотря на сильную поляризацию общества, выборы в Армении были демократическими. Они смогут способствовать поиску компромисса", - заявил журналистам Катрогалос.Он отметил, что некоторые недочеты на выборах носили технический характер."Была недостаточно обеспечена возможность голосования для людей с ограниченными возможностями", - считают в ПАСЕ. В частности, на выборах не было организовано выездное голосование для инвалидов, находящихся дома, а на некоторых участках отсутствовали возможности для посещения колясочниками.Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна набрала 53,92%. За блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Окончательные итоги будут подведены на седьмой день после голосования.

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737903151.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/armeniya-1737859770.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, в мире, парламентская ассамблея совета европы, армения