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Госдеп заявил о подготовке первой встречи в развитие саммита Россия — США

Госдеп заявил о подготовке первой встречи в развитие саммита Россия — США - РИА Новости, 21.06.2021

Госдеп заявил о подготовке первой встречи в развитие саммита Россия — США

Контакты США и России по вопросу контроля над вооружениями уже в стадии подготовки, заявил официальный представитель государственного департамента США Нед... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T22:18

2021-06-21T22:18

2021-06-21T22:20

нед прайс

джо байден

владимир путин

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россия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Контакты США и России по вопросу контроля над вооружениями уже в стадии подготовки, заявил официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс."Мы в процессе планирования следующей встречи", - сказал Прайс в ходе телефонного брифинга в понедельник.По его словам, контакты будут касаться вопросов контроля над ядерными арсеналами и другими вооружениями.Прайс напомнил позицию Вашингтона, что "свет в отношениях США и РФ" не загорится по щелчку после прошедшего 16 июня в Женеве саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.Как сказал представитель госдепа, понадобится от 6 до 12 месяцев на то, чтобы понять, был ли у встречи результат и выправляются ли отношения Москвы и Вашингтона.

https://ria.ru/20210621/dogovorennosti-1737890067.html

москва

россия

сша

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нед прайс, джо байден, владимир путин, москва, россия, сша, в мире