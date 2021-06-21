https://ria.ru/20210621/volodin-1737905914.html

Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с правительством

Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с правительством - РИА Новости, 21.06.2021

Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с правительством

Взаимодействие Госдумы с правительством вышло "на другой качественный уровень", заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов нижней РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:23

2021-06-21T14:23

2021-06-21T14:23

россия

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взаимодействие Госдумы с правительством вышло "на другой качественный уровень", заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов нижней палаты парламента с президентом РФ Владимиром Путиным."Буквально в начале июля будет год, как приняты поправки к Конституции, - взаимодействие с правительством вышло на другой, качественный уровень", - сказал Володин.По его словам, это сказалось как в обсуждении принятых законов, так и в своевременном принятии подзаконных актов. Так, их количество, по данным спикера ГД, выросло до 80% - "в сравнении с прошлым периодом, этот показатель был равен всего 34,6 процента"."Поэтому когда мы говорим о результатах работы, это во многом, уважаемый Владимир Владимирович, итог того диалога, который вы выстроили с парламентом по развитию нашей демократии и парламентской системы", - добавил Володин, обращаясь к Путину.

https://ria.ru/20210621/putin-1737900576.html

https://ria.ru/20210201/vybory-1595533066.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика