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Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с правительством
Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с правительством - РИА Новости, 21.06.2021
Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с правительством
Взаимодействие Госдумы с правительством вышло "на другой качественный уровень", заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов нижней РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:23
2021-06-21T14:23
россия
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взаимодействие Госдумы с правительством вышло "на другой качественный уровень", заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов нижней палаты парламента с президентом РФ Владимиром Путиным."Буквально в начале июля будет год, как приняты поправки к Конституции, - взаимодействие с правительством вышло на другой, качественный уровень", - сказал Володин.По его словам, это сказалось как в обсуждении принятых законов, так и в своевременном принятии подзаконных актов. Так, их количество, по данным спикера ГД, выросло до 80% - "в сравнении с прошлым периодом, этот показатель был равен всего 34,6 процента"."Поэтому когда мы говорим о результатах работы, это во многом, уважаемый Владимир Владимирович, итог того диалога, который вы выстроили с парламентом по развитию нашей демократии и парламентской системы", - добавил Володин, обращаясь к Путину.
https://ria.ru/20210621/putin-1737900576.html
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россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика
Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с правительством
14:23 21.06.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ

Володин заявил, что взаимодействие Госдумы с правительством вышло на другой уровень

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взаимодействие Госдумы с правительством вышло "на другой качественный уровень", заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов нижней палаты парламента с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Буквально в начале июля будет год, как приняты поправки к Конституции, - взаимодействие с правительством вышло на другой, качественный уровень", - сказал Володин.
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По его словам, это сказалось как в обсуждении принятых законов, так и в своевременном принятии подзаконных актов. Так, их количество, по данным спикера ГД, выросло до 80% - "в сравнении с прошлым периодом, этот показатель был равен всего 34,6 процента".
"Поэтому когда мы говорим о результатах работы, это во многом, уважаемый Владимир Владимирович, итог того диалога, который вы выстроили с парламентом по развитию нашей демократии и парламентской системы", - добавил Володин, обращаясь к Путину.
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