https://ria.ru/20210621/volodin-1737905914.html
Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с правительством
Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с правительством - РИА Новости, 21.06.2021
Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с правительством
Взаимодействие Госдумы с правительством вышло "на другой качественный уровень", заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов нижней РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:23
2021-06-21T14:23
2021-06-21T14:23
россия
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взаимодействие Госдумы с правительством вышло "на другой качественный уровень", заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов нижней палаты парламента с президентом РФ Владимиром Путиным."Буквально в начале июля будет год, как приняты поправки к Конституции, - взаимодействие с правительством вышло на другой, качественный уровень", - сказал Володин.По его словам, это сказалось как в обсуждении принятых законов, так и в своевременном принятии подзаконных актов. Так, их количество, по данным спикера ГД, выросло до 80% - "в сравнении с прошлым периодом, этот показатель был равен всего 34,6 процента"."Поэтому когда мы говорим о результатах работы, это во многом, уважаемый Владимир Владимирович, итог того диалога, который вы выстроили с парламентом по развитию нашей демократии и парламентской системы", - добавил Володин, обращаясь к Путину.
https://ria.ru/20210621/putin-1737900576.html
https://ria.ru/20210201/vybory-1595533066.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_2d703d3cbf02529d93453ab90e4ffe38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика
Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с правительством
Володин заявил, что взаимодействие Госдумы с правительством вышло на другой уровень
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Взаимодействие Госдумы
с правительством вышло "на другой качественный уровень", заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин
на встрече депутатов нижней палаты парламента с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Буквально в начале июля будет год, как приняты поправки к Конституции, - взаимодействие с правительством вышло на другой, качественный уровень", - сказал Володин.
По его словам, это сказалось как в обсуждении принятых законов, так и в своевременном принятии подзаконных актов. Так, их количество, по данным спикера ГД, выросло до 80% - "в сравнении с прошлым периодом, этот показатель был равен всего 34,6 процента".
"Поэтому когда мы говорим о результатах работы, это во многом, уважаемый Владимир Владимирович, итог того диалога, который вы выстроили с парламентом по развитию нашей демократии и парламентской системы", - добавил Володин, обращаясь к Путину.