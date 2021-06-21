https://ria.ru/20210621/voda-1737945221.html

Роспотребнадзор оценил качество воды в Ялте

Роспотребнадзор оценил качество воды в Ялте - РИА Новости, 21.06.2021

Роспотребнадзор оценил качество воды в Ялте

Вода, поступающая в дома ялтинцев, пригодна для использования только в технических целях, в пищу нужно использовать бутилированную воду, сообщила глава... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:40

2021-06-21T17:40

2021-06-21T17:59

подтопления в крыму

наталья пеньковская

керчь

кировский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Вода, поступающая в дома ялтинцев, пригодна для использования только в технических целях, в пищу нужно использовать бутилированную воду, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Водоснабжение в Ялте было прервано 18 июня из-за разгула стихии и последовавшей за ним аварии. К понедельнику 21 июня центральное водоснабжение удалось восстановить."Вода, которая подается в сети, может быть использована только как техническая. Исключительно для питьевой цели и приготовления пищи может быть использована только бутилированная вода. Населению организован подвоз воды гарантированного качества, в том числе, в виде бутилированной воды", - сказала журналистам Пеньковская.По ее словам, в Ялтинском регионе усилен лабораторный контроль за подаваемой населению водой.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210621/krym-1737898906.html

керчь

кировский район

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа. 2021-06-21T17:40 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, наталья пеньковская, керчь, кировский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, происшествия