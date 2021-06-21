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Наука
https://ria.ru/20210621/videokarta-1737950236.html
Геймеров и майнеров предупредили о проблеме новых видеокарт Nvidia
Геймеров и майнеров предупредили о проблеме новых видеокарт Nvidia - РИА Новости, 21.06.2021
Геймеров и майнеров предупредили о проблеме новых видеокарт Nvidia
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались склонны к перегреву из-за особенности работы чипов памяти. Об этом сообщает портал Tomshardware. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:02
2021-06-21T18:02
наука
криптовалюта
геймеры
nvidia corporation
технологии
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались склонны к перегреву из-за особенности работы чипов памяти. Об этом сообщает портал Tomshardware.В процессе тестирования видеокарт выяснилось, что карты легко разогреваются до 100 градусов, а чипы GDDR6X и того больше — 110 градусов. Удалось и довольно легко обойти тепловую защиту, которая должна приостанавливать работу адаптера при температуре выше 95 градусов.Проблема касается не только майнеров, использующих видеокарты не по назначению, но и геймеров. В последнем случае GeForce RTX 3080 и RTX 3090 меньше подвержены перегреву, чему способствует и более щадящий режим работы.Спад интереса майнеров к видеокартам из-за коррекции курса основных криптовалют, привел к падению цен на видеоадаптеры. Правда, пока эта тенденция заметна лишь в Европе и Китае — в России за базовую RTX 3060 в конце июня просят примерно 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210601/nvidia-1735098127.html
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криптовалюта, геймеры, nvidia corporation, технологии

Геймеров и майнеров предупредили о проблеме новых видеокарт Nvidia

18:02 21.06.2021
 
© Фото : NvidiaИгровая видеокарта "GeForce RTX 3070"
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : Nvidia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались склонны к перегреву из-за особенности работы чипов памяти. Об этом сообщает портал Tomshardware.
В процессе тестирования видеокарт выяснилось, что карты легко разогреваются до 100 градусов, а чипы GDDR6X и того больше — 110 градусов. Удалось и довольно легко обойти тепловую защиту, которая должна приостанавливать работу адаптера при температуре выше 95 градусов.
Проблема касается не только майнеров, использующих видеокарты не по назначению, но и геймеров. В последнем случае GeForce RTX 3080 и RTX 3090 меньше подвержены перегреву, чему способствует и более щадящий режим работы.
Спад интереса майнеров к видеокартам из-за коррекции курса основных криптовалют, привел к падению цен на видеоадаптеры. Правда, пока эта тенденция заметна лишь в Европе и Китае — в России за базовую RTX 3060 в конце июня просят примерно 100 тысяч рублей.
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NVIDIA показала мощные видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti
 
НаукаКриптовалютагеймерыNVIDIA CorporationТехнологии
 
 
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