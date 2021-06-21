https://ria.ru/20210621/videokarta-1737950236.html

Геймеров и майнеров предупредили о проблеме новых видеокарт Nvidia

Геймеров и майнеров предупредили о проблеме новых видеокарт Nvidia - РИА Новости, 21.06.2021

Геймеров и майнеров предупредили о проблеме новых видеокарт Nvidia

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались склонны к перегреву из-за особенности работы чипов памяти. Об этом сообщает портал Tomshardware. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:02

2021-06-21T18:02

2021-06-21T18:02

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nvidia corporation

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и RTX 3090 оказались склонны к перегреву из-за особенности работы чипов памяти. Об этом сообщает портал Tomshardware.В процессе тестирования видеокарт выяснилось, что карты легко разогреваются до 100 градусов, а чипы GDDR6X и того больше — 110 градусов. Удалось и довольно легко обойти тепловую защиту, которая должна приостанавливать работу адаптера при температуре выше 95 градусов.Проблема касается не только майнеров, использующих видеокарты не по назначению, но и геймеров. В последнем случае GeForce RTX 3080 и RTX 3090 меньше подвержены перегреву, чему способствует и более щадящий режим работы.Спад интереса майнеров к видеокартам из-за коррекции курса основных криптовалют, привел к падению цен на видеоадаптеры. Правда, пока эта тенденция заметна лишь в Европе и Китае — в России за базовую RTX 3060 в конце июня просят примерно 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210601/nvidia-1735098127.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, геймеры, nvidia corporation, технологии