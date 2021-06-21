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Мужчина похудел на 90 килограммов и пожалел
Мужчина похудел на 90 килограммов и пожалел - РИА Новости, 21.06.2021
Мужчина похудел на 90 килограммов и пожалел
Британец Джош Смит из Уитчерча похудел почти на 90 килограммов и остался недоволен, поскольку кожа на его теле сильно обвисла. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T23:15
2021-06-21T23:15
2021-06-21T23:18
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Британец Джош Смит из Уитчерча похудел почти на 90 килограммов и остался недоволен, поскольку кожа на его теле сильно обвисла. Об этом пишет Mirror.Во время поездки в Амстердам мужчина обнаружил, что он и его приятель — "самые толстые люди в городе". После этого путешествия 26-летний Смит решил сбросить вес.За четыре года он похудел со 165 килограммов до 76. Сначала это придало ему уверенности. Однако позже он стал замечать, что по мере снижения веса кожа на его теле обвисает.Теперь, по словам мужчины, он чувствует себя "непривлекательным" и стесняется снимать футболку на пляже или переодеваться на людях."Боюсь, что они подумают, что с моей кожей что-то не так", — сказал он.В 2019 году Смит потратил десять тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей), чтобы сделать операцию и избавиться от "лишней" кожи на животе. Мужчина также организовал сбор средств на пластику остальных частей тела. По его словам, на это нужно около 20 тысяч фунтов (два миллиона рублей).
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здоровье, великобритания, амстердам, в мире
Мужчина похудел на 90 килограммов и пожалел
23:15 21.06.2021 (обновлено: 23:18 21.06.2021)
Британец похудел на 90 килограммов и пожалел
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Британец Джош Смит из Уитчерча похудел почти на 90 килограммов и остался недоволен, поскольку кожа на его теле сильно обвисла. Об этом пишет Mirror
.
Во время поездки в Амстердам
мужчина обнаружил, что он и его приятель — "самые толстые люди в городе". После этого путешествия 26-летний Смит решил сбросить вес.
За четыре года он похудел со 165 килограммов до 76. Сначала это придало ему уверенности. Однако позже он стал замечать, что по мере снижения веса кожа на его теле обвисает.
"Мои ноги выглядят как у 70-летнего мужчины. <…> Я смотрю на себя и думаю, зачем я это сделал", — посетовал Смит.
Теперь, по словам мужчины, он чувствует себя "непривлекательным" и стесняется снимать футболку на пляже или переодеваться на людях.
"Боюсь, что они подумают, что с моей кожей что-то не так", — сказал он.
В 2019 году Смит потратил десять тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей), чтобы сделать операцию и избавиться от "лишней" кожи на животе. Мужчина также организовал сбор средств на пластику остальных частей тела. По его словам, на это нужно около 20 тысяч фунтов (два миллиона рублей).