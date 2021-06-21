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Великобритания ввела санкции против Белоруссии
Великобритания ввела санкции против Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021
Великобритания ввела санкции против Белоруссии
Великобритания объявила о введении санкций в отношении 11 физических лиц в ответ на инцидент с самолетом Ryanair и "из-за продолжающегося подавления демократии... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:00
2021-06-21T18:30
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
бнк
ryanair
великобритания
белоруссия
в мире
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ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости. Великобритания объявила о введении санкций в отношении 11 физических лиц в ответ на инцидент с самолетом Ryanair и "из-за продолжающегося подавления демократии и прав человека" в Белоруссии, говорится в заявлении британского МИД.Согласно заявлению, под санкции попали министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, его заместитель Андрей Гурцевич, гендиректор "Белаэронавигации" Леонид Чуро, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, глава департамента по авиации Белоруссии Артем Сикорский и ряд других лиц.Великобритания объявила о введении санкций против белорусского предприятия по аэронавигационному обслуживанию "Белаэронавигация" и Белорусской нефтяной компании (БНК), говорится в заявлении британского правительства.Согласно заявлению, санкции введены в ответ на задержание Романа Протасевича и Софья Сапеги после того, как самолет Ryanair экстренно сел в Минске 23 мая этого года. В санкции включены БНК и предприятие "Белаэронавигация", они предусматривают заморозку активов и запрет на поездки.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210606/kompleks-1735834947.html
https://ria.ru/20210610/belorussiya-1736551852.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, бнк, ryanair, великобритания, белоруссия, в мире
Великобритания ввела санкции против Белоруссии
18:00 21.06.2021 (обновлено: 18:30 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Великобритания ввела санкции против 11 граждан Белоруссии и нескольких белорусских компаний

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ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости. Великобритания объявила о введении санкций в отношении 11 физических лиц в ответ на инцидент с самолетом Ryanair и "из-за продолжающегося подавления демократии и прав человека" в Белоруссии, говорится в заявлении британского МИД.
Согласно заявлению, под санкции попали министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, его заместитель Андрей Гурцевич, гендиректор "Белаэронавигации" Леонид Чуро, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, глава департамента по авиации Белоруссии Артем Сикорский и ряд других лиц.
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Великобритания объявила о введении санкций против белорусского предприятия по аэронавигационному обслуживанию "Белаэронавигация" и Белорусской нефтяной компании (БНК), говорится в заявлении британского правительства.
Согласно заявлению, санкции введены в ответ на задержание Романа Протасевича и Софья Сапеги после того, как самолет Ryanair экстренно сел в Минске 23 мая этого года. В санкции включены БНК и предприятие "Белаэронавигация", они предусматривают заморозку активов и запрет на поездки.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичБНКRyanairВеликобританияБелоруссияВ мире
 
 
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