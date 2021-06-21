https://ria.ru/20210621/vasserman-1737930513.html

Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем

Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем - РИА Новости, 21.06.2021

Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем

Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман сообщил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца по 205-му одномандатному... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:22

2021-06-21T16:22

2021-06-21T16:25

выборы в государственную думу

госдума рф

анатолий вассерман

москва

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман сообщил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца по 205-му одномандатному округу Москвы (Измайлово, Преображенское).Вассерман заявил об этом в ролике, размещенном на его странице в соцсетях.Ранее в пресс-службе "Справедливая Россия - За правду" РИА Новости сообщали, что Вассерман вступил в партию и планирует участвовать в выборах в Госдуму осенью.

https://ria.ru/20210529/vybory-1734744319.html

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выборы в государственную думу, госдума рф, анатолий вассерман, москва, политика