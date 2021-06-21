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Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем - РИА Новости, 21.06.2021
Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман сообщил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца по 205-му одномандатному... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:22
2021-06-21T16:25
выборы в государственную думу
госдума рф
анатолий вассерман
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман сообщил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца по 205-му одномандатному округу Москвы (Измайлово, Преображенское).Вассерман заявил об этом в ролике, размещенном на его странице в соцсетях.Ранее в пресс-службе "Справедливая Россия - За правду" РИА Новости сообщали, что Вассерман вступил в партию и планирует участвовать в выборах в Госдуму осенью.
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выборы в государственную думу, госдума рф, анатолий вассерман, москва, политика
Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22 21.06.2021 (обновлено: 16:25 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПисатель, телеведущий Анатолий Вассерман
Писатель, телеведущий Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Публицист Анатолий Вассерман объявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман сообщил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца по 205-му одномандатному округу Москвы (Измайлово, Преображенское).
Вассерман заявил об этом в ролике, размещенном на его странице в соцсетях.
"Моя партия - вы, мои избиратели. На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово не точное: меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды: подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, мы вместе много сделаем", - сказал Вассерман в социальных сетях, обращаясь к жителям Восточного административного округа Москвы.
Ранее в пресс-службе "Справедливая Россия - За правду" РИА Новости сообщали, что Вассерман вступил в партию и планирует участвовать в выборах в Госдуму осенью.
Анатолий Вассерман на фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 16 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 18:19
Вассерман вступил в партию "Справедливая Россия — За правду"
 
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