https://ria.ru/20210621/vaktsiny-1737974094.html

ВОЗ заявила об эффективности всех вакцин против штамма "дельта"

ВОЗ заявила об эффективности всех вакцин против штамма "дельта" - РИА Новости, 21.06.2021

ВОЗ заявила об эффективности всех вакцин против штамма "дельта"

Существующие препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "дельта" при прохождении полного курса вакцинации, заявила глава технической... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T20:49

2021-06-21T20:49

2021-06-21T21:26

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ЦЮРИХ, 21 июн — РИА Новости. Существующие препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "дельта" при прохождении полного курса вакцинации, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Что касается эффективности вакцин, мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант "дельта", вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Так что это очень хороший признак", — сказала она на брифинге.Ван Керкхове подчеркнула, что полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины. Она рекомендовала всем, кто поставил первый укол препарата, завершить процедуру.Как отметила представитель ВОЗ, пока нет подтверждений, что "дельта"-вариант вызывает увеличение смертности. При этом, по ее словам, у организации недостаточно данных, чтобы делать окончательные выводы."Мы знаем, что в одном исследовании, проведенном в Шотландии, недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьезность", — сказала она.Индийский штамм коронавируса выявили в стране в октябре прошлого года. По данным местных врачей, эта мутация могла стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии. Как отмечают специалисты, "дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью.На прошлой неделе представители Всемирной организации здравоохранения сообщили, что "дельта"-вариант уже распространился более чем в 80 странах и продолжает мутировать.Как указала вице-премьер Татьяна Голикова, в России доля индийского штамма резко возрастает. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у 90% заболевших COVID-19 нашли "дельта"-вариант.Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркивал, что вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день разновидностей коронавируса.

https://ria.ru/20210621/simptomy-1737920863.html

https://ria.ru/20210619/delta-1737593164.html

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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, воз, шотландия, в мире