https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737921237.html

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 21.06.2021

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

Обязательная вакцинация от коронавируса работников образования, торговли, сферы услуг, транспорта, а также госслужащих и сотрудников правоохранительных органов... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:31

2021-06-21T15:31

2021-06-21T15:36

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коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса работников образования, торговли, сферы услуг, транспорта, а также госслужащих и сотрудников правоохранительных органов вводится в Нижегородской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора."В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции постановляю обеспечить проведение профилактических прививок следующим категориям граждан: работающих… в организациях торговли, салонов красоты, косметических и СПА-салонов, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, клиентских подразделений почтовой связи, многофункциональных центров предоставления госуслуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения и соцобслуживания населения, ЖКХ и энергетики", - говорится в тексте постановления главного государственного санитарного врача по Нижегородской области Натальи Кучеренко.Кроме того, обязательная вакцинация вводится для тех, кто работает в сфере культурных и выставочных, а также досуговых и развлекательных мероприятий, в детских игровых комнатах, театрах, кинотеатрах и концертных залах, в сфере массовых физкультурных и спортивных мероприятий. Вакцинироваться обязаны будут госслужащие и сотрудники правоохранительных органов."Руководителям организаций в срок до 25 июля 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25 августа 2021 года – вторым компонентов вакцины не менее 60% от общей численности работников", - отмечается в сообщении.Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 121 986 случаев заражения коронавирусом, из них 268 - за последние сутки. Выздоровели 115 002 человека, 4 000 пациентов скончались, в том числе 20 за последние сутки.

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, общество