https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737914932.html

На Ставрополье не исключили введения обязательной вакцинации

На Ставрополье не исключили введения обязательной вакцинации - РИА Новости, 21.06.2021

На Ставрополье не исключили введения обязательной вакцинации

Обязательную вакцинацию от коронавируса для работников отдельных отраслей могут ввести на Ставрополье в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:03

2021-06-21T15:03

2021-06-21T15:09

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НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса для работников отдельных отраслей могут ввести на Ставрополье в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил губернатор края Владимир Владимиров."Сейчас ряд регионов нашей страны уже рассматривают сценарии введения обязательной вакцинации для работников отдельных отраслей, в первую очередь, сферы услуг. Считаю, нам тоже стоит быть готовыми к такому развитию событий в случае ухудшения эпидобстановки", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.Он поручил краевому минздраву совместно с Роспотребнадзором проработать возможность введения таких мер, если в них будет необходимость.Губернатор также сообщил, что нынешняя ситуация в крае не позволяет проводить массовые мероприятия. "Принято решение отказаться от них в нынешней эпидобстановке. В том числе, это касается общекраевого выпускного "Ветер перемен" и творческого форума "Белая акация", которые планировались в ближайшее время", - добавил Владимиров.По его словам, также будет усилен контроль за соблюдением действующих профилактических мер, прежде всего, использования средств индивидуальной защиты при посещении мест массового пребывания людей и общественных учреждений. Будут применяться и системы QR-кодов в организациях общественного питания, учреждениях культуры и спорта."Мы должны проявить дисциплину и ответственность, чтобы избежать повторного введения более жестких ограничительных мер", - подчеркнул губернатор Ставрополья.С начала пандемии в Ставропольском крае заразились коронавирусом 56 145 человек, выздоровели 53 284 человека, скончались 1618 пациентов с COVID-19.

https://ria.ru/20210621/revaccination-1737901964.html

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