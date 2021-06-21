На Ставрополье не исключили введения обязательной вакцинации
15:03 21.06.2021 (обновлено: 15:09 21.06.2021)
На Ставрополье не исключили введения обязательной вакцинации в случае ухудшения эпидситуации
НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса для работников отдельных отраслей могут ввести на Ставрополье в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
"Сейчас ряд регионов нашей страны уже рассматривают сценарии введения обязательной вакцинации для работников отдельных отраслей, в первую очередь, сферы услуг. Считаю, нам тоже стоит быть готовыми к такому развитию событий в случае ухудшения эпидобстановки", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.
Он поручил краевому минздраву совместно с Роспотребнадзором проработать возможность введения таких мер, если в них будет необходимость.
Губернатор также сообщил, что нынешняя ситуация в крае не позволяет проводить массовые мероприятия. "Принято решение отказаться от них в нынешней эпидобстановке. В том числе, это касается общекраевого выпускного "Ветер перемен" и творческого форума "Белая акация", которые планировались в ближайшее время", - добавил Владимиров.
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По его словам, также будет усилен контроль за соблюдением действующих профилактических мер, прежде всего, использования средств индивидуальной защиты при посещении мест массового пребывания людей и общественных учреждений. Будут применяться и системы QR-кодов в организациях общественного питания, учреждениях культуры и спорта.
"Мы должны проявить дисциплину и ответственность, чтобы избежать повторного введения более жестких ограничительных мер", - подчеркнул губернатор Ставрополья.
С начала пандемии в Ставропольском крае заразились коронавирусом 56 145 человек, выздоровели 53 284 человека, скончались 1618 пациентов с COVID-19.