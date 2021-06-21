https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19

В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде российских регионов для некоторых категорий граждан. Так, работодатели Москвы и Подмосковья обязаны привить... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:49

2021-06-21T12:49

2021-06-21T12:49

инфографика

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцинация

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общество

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Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде российских регионов для некоторых категорий граждан. Так, работодатели Москвы и Подмосковья обязаны привить не менее 60% сотрудников сферы услуг. Необходимость данной меры связана с резким ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких еще субъектах Федерации придется поставить вакцину тем, кто постоянно контактирует с людьми.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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