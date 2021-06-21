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https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде российских регионов для некоторых категорий граждан. Так, работодатели Москвы и Подмосковья обязаны привить... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:49
2021-06-21T12:49
инфографика
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцинация
здравоохранение
общество
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Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде российских регионов для некоторых категорий граждан. Так, работодатели Москвы и Подмосковья обязаны привить не менее 60% сотрудников сферы услуг. Необходимость данной меры связана с резким ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких еще субъектах Федерации придется поставить вакцину тем, кто постоянно контактирует с людьми.
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инфографика, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцинация, здравоохранение, общество

В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19

12:49 21.06.2021
 
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Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде российских регионов для некоторых категорий граждан. Так, работодатели Москвы и Подмосковья обязаны привить не менее 60% сотрудников сферы услуг. Необходимость данной меры связана с резким ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких еще субъектах Федерации придется поставить вакцину тем, кто постоянно контактирует с людьми.
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