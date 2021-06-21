https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737845286.html

В Мурманской области введут обязательную вакцинацию для ряда работников

В Мурманской области введут обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 21.06.2021

В Мурманской области введут обязательную вакцинацию для ряда работников

Власти Мурманской области, которые на прошлой неделе заявляли о том, что придерживаются идеи добровольной вакцинации, приняли решение в ближайшее время ввести... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:09

2021-06-21T09:09

2021-06-21T09:18

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МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области, которые на прошлой неделе заявляли о том, что придерживаются идеи добровольной вакцинации, приняли решение в ближайшее время ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей, в том числе работников образования, транспорта, торговли и других, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. Все процедуры, сроки и порядки определим в ближайшие два дня, дополнительно объявим. Это точно коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, общепита", - сказал Чибис.Он отметил, что не позднее среды будут определены сроки и порядок вакцинации. По словам главы региона, количества вакцинированных жителей Мурманской области и сохранивших антитела после болезни недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Кроме того, за последнюю неделю увеличился прирост заболевших, болезнь становится все более агрессивной.Ранее в правительстве Мурманской области РИА Новости сообщали о том, что пока не считают необходимым вводить обязательную вакцинацию.

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