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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737840256.html
Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы" - РИА Новости, 21.06.2021
Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
Жители российской столицы смогут сделать прививку от коронавируса в семи офисах "Мои документы", говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T07:56
2021-06-21T07:56
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ясенево
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жители российской столицы смогут сделать прививку от коронавируса в семи офисах "Мои документы", говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Пройти бесплатную вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в семи офисах "Мои документы": шести флагманах и центре госуслуг района Ясенево. Мобильные бригады работают там ежедневно", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что во флагманских офисах жителей принимают с 10.00 до 21.00, в центре госуслуг в Ясенево - с 08.00 до 19.30.Офисы "Мои документы", в которых можно сделать прививку, находятся в ТРЦ "Афимолл Сити", ТРЦ "Спектр", ТРЦ Columbus, ТРЦ "Щелковский", ТЦ "Город" на Рязанском проспекте, ТРЦ "Метрополис". Центр госуслуг района Ясенево расположен по адресу Новоясеневский проспект, дом 9.
https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738991.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ясенево, москва, общество
Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:56 21.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители павильона "Здоровая Москва" в парке "Сокольники" ожидают вакцинации от COVID-19
Посетители павильона Здоровая Москва в парке Сокольники ожидают вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Москвичи могут пройти вакцинацию против коронавируса в семи офисах "Мои документы"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жители российской столицы смогут сделать прививку от коронавируса в семи офисах "Мои документы", говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Пройти бесплатную вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в семи офисах "Мои документы": шести флагманах и центре госуслуг района Ясенево. Мобильные бригады работают там ежедневно", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что во флагманских офисах жителей принимают с 10.00 до 21.00, в центре госуслуг в Ясенево - с 08.00 до 19.30.
"Все пункты оснащены специальным оборудованием для правильного хранения вакцины, там соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические требования", - добавляется в сообщении.
Офисы "Мои документы", в которых можно сделать прививку, находятся в ТРЦ "Афимолл Сити", ТРЦ "Спектр", ТРЦ Columbus, ТРЦ "Щелковский", ТЦ "Город" на Рязанском проспекте, ТРЦ "Метрополис". Центр госуслуг района Ясенево расположен по адресу Новоясеневский проспект, дом 9.
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