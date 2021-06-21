https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737840256.html

Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"

Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы" - РИА Новости, 21.06.2021

Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"

Жители российской столицы смогут сделать прививку от коронавируса в семи офисах "Мои документы", говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T07:56

2021-06-21T07:56

2021-06-21T07:56

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жители российской столицы смогут сделать прививку от коронавируса в семи офисах "Мои документы", говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Пройти бесплатную вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в семи офисах "Мои документы": шести флагманах и центре госуслуг района Ясенево. Мобильные бригады работают там ежедневно", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что во флагманских офисах жителей принимают с 10.00 до 21.00, в центре госуслуг в Ясенево - с 08.00 до 19.30.Офисы "Мои документы", в которых можно сделать прививку, находятся в ТРЦ "Афимолл Сити", ТРЦ "Спектр", ТРЦ Columbus, ТРЦ "Щелковский", ТЦ "Город" на Рязанском проспекте, ТРЦ "Метрополис". Центр госуслуг района Ясенево расположен по адресу Новоясеневский проспект, дом 9.

https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738991.html

https://ria.ru/20210619/shansy-1737663359.html

ясенево

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ясенево, москва, общество