https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737840256.html
Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы" - РИА Новости, 21.06.2021
Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
Жители российской столицы смогут сделать прививку от коронавируса в семи офисах "Мои документы", говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T07:56
2021-06-21T07:56
2021-06-21T07:56
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ясенево
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жители российской столицы смогут сделать прививку от коронавируса в семи офисах "Мои документы", говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Пройти бесплатную вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в семи офисах "Мои документы": шести флагманах и центре госуслуг района Ясенево. Мобильные бригады работают там ежедневно", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что во флагманских офисах жителей принимают с 10.00 до 21.00, в центре госуслуг в Ясенево - с 08.00 до 19.30.Офисы "Мои документы", в которых можно сделать прививку, находятся в ТРЦ "Афимолл Сити", ТРЦ "Спектр", ТРЦ Columbus, ТРЦ "Щелковский", ТЦ "Город" на Рязанском проспекте, ТРЦ "Метрополис". Центр госуслуг района Ясенево расположен по адресу Новоясеневский проспект, дом 9.
https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738991.html
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Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
Москвичи могут пройти вакцинацию против коронавируса в семи офисах "Мои документы"