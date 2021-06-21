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В Ялте начали подсчитывать ущерб, нанесенный наводнением
В Ялте начали подсчитывать ущерб, нанесенный наводнением - РИА Новости, 21.06.2021
В Ялте начали подсчитывать ущерб, нанесенный наводнением
Крымская Ялта приступила к подсчету ущерба, нанесенного городу в результате наводнения, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T21:08
2021-06-21T21:08
подтопления в крыму
янина павленко
керчь
ялта
кировский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Крымская Ялта приступила к подсчету ущерба, нанесенного городу в результате наводнения, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Пока говорить о сумме ущерба очень рано. В городе ведутся аварийно-спасательные работы, идет еще вода. Но мы начали уже подсчет ущерба. Он, конечно, очень огромный, буквально колоссальный. Пострадали берегоукрепительные сооружения, русла рек, улицы, где буквально сорвано все полотно дорожное, мосты и переходы", - сказала Павленко в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, многие лишились своих домов."Сегодня от местных жителей уже 143 заявки отработано на утерю, либо серьезную порчу имущества", - подчеркнула Павленко.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг на прошлой неделе: сначала подтопило Керчь на востоке полуострова, на следующий день ливни добрались до Ялты, где из берегов вышли реки, были затоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма, там объявлен режим ЧС.
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подтопления в крыму, янина павленко, керчь, ялта, кировский район, происшествия
В Ялте начали подсчитывать ущерб, нанесенный наводнением
21:08 21.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий наводнения в Ялте
Ликвидация последствий наводнения в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В Ялте начали подсчитывать ущерб, нанесенный наводнением

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Крымская Ялта приступила к подсчету ущерба, нанесенного городу в результате наводнения, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Пока говорить о сумме ущерба очень рано. В городе ведутся аварийно-спасательные работы, идет еще вода. Но мы начали уже подсчет ущерба. Он, конечно, очень огромный, буквально колоссальный. Пострадали берегоукрепительные сооружения, русла рек, улицы, где буквально сорвано все полотно дорожное, мосты и переходы", - сказала Павленко в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, многие лишились своих домов.
"Сегодня от местных жителей уже 143 заявки отработано на утерю, либо серьезную порчу имущества", - подчеркнула Павленко.
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг на прошлой неделе: сначала подтопило Керчь на востоке полуострова, на следующий день ливни добрались до Ялты, где из берегов вышли реки, были затоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма, там объявлен режим ЧС.
Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 15:26
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма возместят ущерб
 
Подтопления в КрымуЯнина ПавленкоКерчьЯлтаКировский районПроисшествия
 
 
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