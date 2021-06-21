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В Ялте начали подсчитывать ущерб, нанесенный наводнением

В Ялте начали подсчитывать ущерб, нанесенный наводнением - РИА Новости, 21.06.2021

В Ялте начали подсчитывать ущерб, нанесенный наводнением

Крымская Ялта приступила к подсчету ущерба, нанесенного городу в результате наводнения, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T21:08

2021-06-21T21:08

2021-06-21T21:08

подтопления в крыму

янина павленко

керчь

ялта

кировский район

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Крымская Ялта приступила к подсчету ущерба, нанесенного городу в результате наводнения, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Пока говорить о сумме ущерба очень рано. В городе ведутся аварийно-спасательные работы, идет еще вода. Но мы начали уже подсчет ущерба. Он, конечно, очень огромный, буквально колоссальный. Пострадали берегоукрепительные сооружения, русла рек, улицы, где буквально сорвано все полотно дорожное, мосты и переходы", - сказала Павленко в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, многие лишились своих домов."Сегодня от местных жителей уже 143 заявки отработано на утерю, либо серьезную порчу имущества", - подчеркнула Павленко.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг на прошлой неделе: сначала подтопило Керчь на востоке полуострова, на следующий день ливни добрались до Ялты, где из берегов вышли реки, были затоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма, там объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210620/krym-1737786480.html

керчь

ялта

кировский район

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подтопления в крыму, янина павленко, керчь, ялта, кировский район, происшествия