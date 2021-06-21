https://ria.ru/20210621/ukraina-1737925386.html

Экс-агент ЦРУ восхитился политикой России по Украине

Экс-агент ЦРУ восхитился политикой России по Украине - РИА Новости, 21.06.2021

Экс-агент ЦРУ восхитился политикой России по Украине

Кремль переигрывает американскую администрацию на украинском направлении, заявил экс-агент ЦРУ Дэн Хоффман в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:55

2021-06-21T15:55

2021-06-21T16:34

россия

нато

евросоюз

сша

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в мире

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Кремль переигрывает американскую администрацию на украинском направлении, заявил экс-агент ЦРУ Дэн Хоффман в эфире телеканала Fox News.По его мнению Хоффмана, политика Москвы приводит к тому, что страны Запада добровольно идут на действия, выгодные России. В этой связи бывший сотрудник управления упомянул отказ США направить в Черное море корабли."Россия ясно дает понять, что Украина входит в ее сферу интересов. При этом она не считает себя стороной конфликта в Донбассе. Очевидно, что у России не было планов вторгаться в соседнюю страну, когда она сконцентрировала войска на границе. Это привело бы к массовому кровопролитию с обеих сторон. При этом президент России Путин получил то, что хотел, отведя войска: он заставил США отступить", — объяснил он.Тем не менее обозреватель считает, что Западу необходимо увеличить военную помощь Киеву и позволить ему развивать отношения с НАТО и Евросоюзом.Вашингтон выражал обеспокоенность российскими военными учениями на границе с Украиной, завершившимися до 1 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва может перемещать войска в пределах своей территории на свое усмотрение и должна обеспечить безопасность в условиях, когда у ее границ есть нестабильный регион.

https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

россия

сша

киев

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россия, нато, евросоюз, сша, киев, в мире