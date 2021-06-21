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Экс-агент ЦРУ восхитился политикой России по Украине
Экс-агент ЦРУ восхитился политикой России по Украине - РИА Новости, 21.06.2021
Экс-агент ЦРУ восхитился политикой России по Украине
Кремль переигрывает американскую администрацию на украинском направлении, заявил экс-агент ЦРУ Дэн Хоффман в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:55
2021-06-21T16:34
россия
нато
евросоюз
сша
киев
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Кремль переигрывает американскую администрацию на украинском направлении, заявил экс-агент ЦРУ Дэн Хоффман в эфире телеканала Fox News.По его мнению Хоффмана, политика Москвы приводит к тому, что страны Запада добровольно идут на действия, выгодные России. В этой связи бывший сотрудник управления упомянул отказ США направить в Черное море корабли."Россия ясно дает понять, что Украина входит в ее сферу интересов. При этом она не считает себя стороной конфликта в Донбассе. Очевидно, что у России не было планов вторгаться в соседнюю страну, когда она сконцентрировала войска на границе. Это привело бы к массовому кровопролитию с обеих сторон. При этом президент России Путин получил то, что хотел, отведя войска: он заставил США отступить", — объяснил он.Тем не менее обозреватель считает, что Западу необходимо увеличить военную помощь Киеву и позволить ему развивать отношения с НАТО и Евросоюзом.Вашингтон выражал обеспокоенность российскими военными учениями на границе с Украиной, завершившимися до 1 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва может перемещать войска в пределах своей территории на свое усмотрение и должна обеспечить безопасность в условиях, когда у ее границ есть нестабильный регион.
https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html
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россия, нато, евросоюз, сша, киев, в мире
Экс-агент ЦРУ восхитился политикой России по Украине
15:55 21.06.2021 (обновлено: 16:34 21.06.2021)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka

Экс-агент ЦРУ Хоффман назвал российскую стратегию по отношению к Украине эффективной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Кремль переигрывает американскую администрацию на украинском направлении, заявил экс-агент ЦРУ Дэн Хоффман в эфире телеканала Fox News.
По его мнению Хоффмана, политика Москвы приводит к тому, что страны Запада добровольно идут на действия, выгодные России. В этой связи бывший сотрудник управления упомянул отказ США направить в Черное море корабли.
Президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость
"Россия ясно дает понять, что Украина входит в ее сферу интересов. При этом она не считает себя стороной конфликта в Донбассе. Очевидно, что у России не было планов вторгаться в соседнюю страну, когда она сконцентрировала войска на границе. Это привело бы к массовому кровопролитию с обеих сторон. При этом президент России Путин получил то, что хотел, отведя войска: он заставил США отступить", — объяснил он.
Тем не менее обозреватель считает, что Западу необходимо увеличить военную помощь Киеву и позволить ему развивать отношения с НАТО и Евросоюзом.
Вашингтон выражал обеспокоенность российскими военными учениями на границе с Украиной, завершившимися до 1 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва может перемещать войска в пределах своей территории на свое усмотрение и должна обеспечить безопасность в условиях, когда у ее границ есть нестабильный регион.
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