https://ria.ru/20210621/ukraina-1737899873.html
Беременную украинку затравили из-за русского языка
Беременную украинку затравили из-за русского языка - РИА Новости, 21.06.2021
Беременную украинку затравили из-за русского языка
Жительницу Харькова затравили в Сети и грозятся уволить с работы из-за ее жалобы на запрет писать курсовую на русском языке, сообщила "Страна.ua". РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:56
2021-06-21T13:56
2021-06-21T16:18
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Жительницу Харькова затравили в Сети и грозятся уволить с работы из-за ее жалобы на запрет писать курсовую на русском языке, сообщила "Страна.ua".Девушка по имени Маргарита выложила в инстаграм видео, на котором рассказала об учебных проблемах. По словам студентки, материал она переводила с английского языка на русский, но теперь от нее требуют перевода на украинский."И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы", — возмутилась харьковчанка.Позже она удалила видео из соцсетей, однако его успели распространить в группах, выступающих за защиту украинизации. Некоторые активисты потребовали призвать девушку к ответственности, другие и вовсе начали слать ей угрозы. Директор центра экстренной медицинской помощи, в котором работает Маргарита, в свою очередь, заявил, что ненавидит Россию и русский язык и сделает все, чтобы уволить свою подчиненную. Он назвал девушку "врагом украинского народа".По словам самой украинки, ее видео растиражировали намеренно. Она попыталась оправдаться на работе, заявив, что ее высказывания могли быть вызваны беременностью, однако угроза увольнения все еще сохраняется.Ранее другая жительница Харькова Евгения Бобкова резко высказалась о "марше вышиванок", назвав его "парадом быдла". Последовало увольнение с работы, ей пришлось записать видеообращение с извинениями.
https://ria.ru/20210420/ukranizatsiya-1729070384.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/zelenskiy-1737240643.html
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россия, харьков, украина, в мире
Беременную украинку затравили из-за русского языка
13:56 21.06.2021 (обновлено: 16:18 21.06.2021)
Беременную жительницу Харькова затравили из-за критики украинского языка
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости
. Жительницу Харькова
затравили в Сети и грозятся уволить с работы из-за ее жалобы на запрет писать курсовую на русском языке, сообщила "Страна.ua"
.
Девушка по имени Маргарита выложила в инстаграм видео, на котором рассказала об учебных проблемах. По словам студентки, материал она переводила с английского языка на русский, но теперь от нее требуют перевода на украинский.
"И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы", — возмутилась харьковчанка.
Позже она удалила видео из соцсетей, однако его успели распространить в группах, выступающих за защиту украинизации. Некоторые активисты потребовали призвать девушку к ответственности, другие и вовсе начали слать ей угрозы. Директор центра экстренной медицинской помощи, в котором работает Маргарита, в свою очередь, заявил, что ненавидит Россию
и русский язык и сделает все, чтобы уволить свою подчиненную. Он назвал девушку "врагом украинского народа".
По словам самой украинки, ее видео растиражировали намеренно. Она попыталась оправдаться на работе, заявив, что ее высказывания могли быть вызваны беременностью, однако угроза увольнения все еще сохраняется.
Ранее другая жительница Харькова Евгения Бобкова резко высказалась о "марше вышиванок", назвав его "парадом быдла". Последовало увольнение с работы, ей пришлось записать видеообращение с извинениями.