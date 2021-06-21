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В Германии оценили утверждение об оправданном ударе Гитлера по СССР
В Германии оценили утверждение об оправданном ударе Гитлера по СССР - РИА Новости, 21.06.2021
В Германии оценили утверждение об оправданном ударе Гитлера по СССР
Автор немецкого издания Die Welt, историк Свен Келлерхофф оценил версию о том, что Третий рейх нанес превентивный удар по СССР в 1941 году. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:48
2021-06-21T21:42
красная армия (ркка)
вторая мировая война (1939-1945)
йозеф геббельс
германия
ссср
адольф гитлер
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Автор немецкого издания Die Welt, историк Свен Келлерхофф оценил версию о том, что Третий рейх нанес превентивный удар по СССР в 1941 году.Колумнист подчеркнул, что операция "Барбаросса" была захватнической войной Германии с целью уничтожения Советского Союза и это неоспоримый факт.По его словам, такие люди пользуются тезисами геббельсовской пропаганды. В июне 1941 года в нацистской Германии распространяли лживые сообщения о том, что у границ сосредоточились советские войска, а Москва готовится к вторжению.Келлерхофф указал на несостоятельность этого тезиса. РККА действительно сконцентрировала на западных рубежах Советского Союза значительные силы. Однако они не были расположены таким образом, чтобы начать наступательные операции. Для этого нужно было выдвинуть вперед моторизованные соединения, а за ними — пехотные дивизии и готовые к отправке средства материально-технического обеспечения, уточнил колумнист.Кроме того, у немецкого рукводства были чрезвычайно воинственные настроения, а высокопоставленные чиновники были убеждены в превосходстве военной мощи Третьего рейха. Рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс написал утром 16 июня в своем дневнике: "В отношении численности войск и материального обеспечения они (советские войска) не идут с нами ни в какое сравнение. Прорыв можно осуществить в нескольких местах. &lt;…&gt; Мы просто прокатимся по ним. &lt;…&gt; Большевизм развалится как карточный домик. Нас ждет победоносный поход, каких еще не было в истории".То есть ни руководство нацистской Германии, ни армейское командование не испытывали страха перед "неожиданным нападением" Советского Союза, которое нужно было бы упреждать, пишет Келлерхофф.Немецкий генерал Франц Гальдер, в свою очередь, в первый день наступления писал, что атака немецких войск стала для СССР "полной неожиданностью"."Войска в приграничной зоне были распределены по отдаленным казармам, охрана самой границы была в основном слабой", — говорится в записях военачальника.Он рассчитывал успешно закончить кампанию в течение двух недель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210613/oshibka-1736861456.html
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красная армия (ркка), вторая мировая война (1939-1945), йозеф геббельс, германия, ссср, адольф гитлер, в мире
В Германии оценили утверждение об оправданном ударе Гитлера по СССР
18:48 21.06.2021 (обновлено: 21:42 21.06.2021)
 
CC0 / / Войска вермахта пересекают границу СССР
Войска вермахта пересекают границу СССР - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
CC0 / /

Die Welt оценила утверждение об оправданном ударе Гитлера по СССР

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Автор немецкого издания Die Welt, историк Свен Келлерхофф оценил версию о том, что Третий рейх нанес превентивный удар по СССР в 1941 году.
Колумнист подчеркнул, что операция "Барбаросса" была захватнической войной Германии с целью уничтожения Советского Союза и это неоспоримый факт.

"Поэтому манипуляторы прибегают к другому средству и утверждают, что вермахт в последний момент просто упредил нападение Красной армии", — пишет Келлерхофф.

По его словам, такие люди пользуются тезисами геббельсовской пропаганды. В июне 1941 года в нацистской Германии распространяли лживые сообщения о том, что у границ сосредоточились советские войска, а Москва готовится к вторжению.
Келлерхофф указал на несостоятельность этого тезиса. РККА действительно сконцентрировала на западных рубежах Советского Союза значительные силы. Однако они не были расположены таким образом, чтобы начать наступательные операции. Для этого нужно было выдвинуть вперед моторизованные соединения, а за ними — пехотные дивизии и готовые к отправке средства материально-технического обеспечения, уточнил колумнист.
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Кроме того, у немецкого рукводства были чрезвычайно воинственные настроения, а высокопоставленные чиновники были убеждены в превосходстве военной мощи Третьего рейха. Рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс написал утром 16 июня в своем дневнике: "В отношении численности войск и материального обеспечения они (советские войска) не идут с нами ни в какое сравнение. Прорыв можно осуществить в нескольких местах. <…> Мы просто прокатимся по ним. <…> Большевизм развалится как карточный домик. Нас ждет победоносный поход, каких еще не было в истории".
То есть ни руководство нацистской Германии, ни армейское командование не испытывали страха перед "неожиданным нападением" Советского Союза, которое нужно было бы упреждать, пишет Келлерхофф.
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Немецкий генерал Франц Гальдер, в свою очередь, в первый день наступления писал, что атака немецких войск стала для СССР "полной неожиданностью".
"Войска в приграничной зоне были распределены по отдаленным казармам, охрана самой границы была в основном слабой", — говорится в записях военачальника.
Он рассчитывал успешно закончить кампанию в течение двух недель.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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