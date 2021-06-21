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Набор в суворовские и нахимовские училища пройдет дистанционно
Набор в суворовские и нахимовские училища пройдет дистанционно - РИА Новости, 21.06.2021
Набор в суворовские и нахимовские училища пройдет дистанционно
Набор в суворовские, нахимовские и президентские кадетские училища Минобороны РФ пройдет дистанционно из-за пандемии, сообщили в понедельник журналистам в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:10
2021-06-21T10:02
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Набор в суворовские, нахимовские и президентские кадетские училища Минобороны РФ пройдет дистанционно из-за пандемии, сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве."В этом году кандидаты на поступление в нахимовские, суворовские и кадетские училища из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будут проходить вступительные испытания дистанционно. Будущие воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России пройдут вступительные испытания с 1 по 15 июля", - сказали в министерстве.В военном ведомстве отметили, что в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей были продлены сроки предоставления документов до 10 июня."Вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, а также определение психологической готовности к обучению пройдёт в училищах в форме собеседования по видеосвязи", - отметили в военном ведомстве.Оценка по физической подготовке будет выставлена на основании полученной школьником в предыдущей учебной организации.По информации Минобороны, всего в этом году допущено к сдаче вступительных испытаний около 8 тысяч кандидатов.
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), образование - общество, общество
Набор в суворовские и нахимовские училища пройдет дистанционно
09:10 21.06.2021 (обновлено: 10:02 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Ильяшенко / Перейти в фотобанкКадеты на торжественном мероприятии по случаю Дня знаний в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища
Кадеты на торжественном мероприятии по случаю Дня знаний в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Ильяшенко
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Набор в суворовские и нахимовские училища Минобороны пройдет дистанционно из-за коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Набор в суворовские, нахимовские и президентские кадетские училища Минобороны РФ пройдет дистанционно из-за пандемии, сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве.
"В этом году кандидаты на поступление в нахимовские, суворовские и кадетские училища из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будут проходить вступительные испытания дистанционно. Будущие воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России пройдут вступительные испытания с 1 по 15 июля", - сказали в министерстве.
В военном ведомстве отметили, что в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей были продлены сроки предоставления документов до 10 июня.
"Вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, а также определение психологической готовности к обучению пройдёт в училищах в форме собеседования по видеосвязи", - отметили в военном ведомстве.
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09:10
Поступающим в военные вузы не нужно будет выезжать за пределы региона
Оценка по физической подготовке будет выставлена на основании полученной школьником в предыдущей учебной организации.
По информации Минобороны, всего в этом году допущено к сдаче вступительных испытаний около 8 тысяч кандидатов.
 
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