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Объявлены первые участники Koktebel Jazz Party 2021

Объявлены первые участники Koktebel Jazz Party 2021 - РИА Новости, 21.06.2021

Объявлены первые участники Koktebel Jazz Party 2021

Оргкомитет главного музыкального события лета в Крыму, международного фестиваля Koktebel Jazz Party, назвал первых участников 19-го сезона, который пройдет в... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:40

2021-06-21T16:40

2021-06-21T16:58

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МОСКВА, 21 июн — Пресс-служба Koktebel Jazz Party. Оргкомитет главного музыкального события лета в Крыму, международного фестиваля Koktebel Jazz Party, назвал первых участников 19-го сезона, который пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Среди российских участников Koktebel Jazz Party-2021 заявлены один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве "Уральский диксиленд", звездный интернациональный ансамбль Якова Окуня, джазовые пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский. Программа фестиваля также включит выступления самого молодого джазового оркестра России - Биг-бенда Георгия Гараняня, российского музыканта, композитора и аранжировщик Сергея Головни и его Electro Machine, а также выступление участницы шоу "Голос. 2 сезон" Ольги Синяевой и ее проекта AllSeeBand.В фестивале Koktebel Jazz Party-2021 примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут представлены в день открытия, 20 августа. С полной программой Koktebel Jazz Party-2021 можно будет ознакомиться на сайте фестиваля ближе к датам его проведения.Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу. Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, впервые прошел в Крыму в конце августа 2019 года. Инициатором его проведения выступил также Дмитрий Киселев. Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: "Россия: телевидение и радио", Мультимедиа-платформа СМОТРИМ и Телеканал "Россия - Культура".Музыкальным партнером фестиваля станет Радио JAZZ 89.1 FM.Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: РИА Новости, интернет-ресурс TimeOut.ru, канал Изолента live, телеканал "Москва 24", радио Sputnik, сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", а также РИА Новости Крым.

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