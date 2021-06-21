https://ria.ru/20210621/turtsiya-1737947955.html
Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию
Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию - РИА Новости, 21.06.2021
Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию
Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:51
2021-06-21T17:51
2021-06-21T17:54
коронавирус covid-19
туризм
в мире
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574378693_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7bf879867047a357beec5f8a81bf5f2a.jpg
АНКАРА, 21 июн – РИА Новости, Алёна Палажченко. Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в понедельник.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня."В соответствии с принятым решением официальных властей России, запрет на полеты из России и в нее будет отменен с 0.00 (мск) 22 июня. С этого же времени мы восстанавливаем наше расписание полетов в полном объеме", - сказал собеседник агентства.Ранее глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил РИА Новости, что Анталья ожидает 33 рейса из РФ во вторник после возобновления авиасообщения.
https://ria.ru/20210621/turtsiya-1737921060.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574378693_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f78330ca8f0794e7e4910ec2ff2819a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, в мире, россия, турция
Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию
17:51 21.06.2021 (обновлено: 17:54 21.06.2021)
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновляет в полном объеме полеты в Россию со вторника