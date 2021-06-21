https://ria.ru/20210621/turtsiya-1737947955.html

Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию

Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию - РИА Новости, 21.06.2021

Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию

Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:51

2021-06-21T17:51

2021-06-21T17:54

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АНКАРА, 21 июн – РИА Новости, Алёна Палажченко. Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в понедельник.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня."В соответствии с принятым решением официальных властей России, запрет на полеты из России и в нее будет отменен с 0.00 (мск) 22 июня. С этого же времени мы восстанавливаем наше расписание полетов в полном объеме", - сказал собеседник агентства.Ранее глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил РИА Новости, что Анталья ожидает 33 рейса из РФ во вторник после возобновления авиасообщения.

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коронавирус covid-19, туризм, в мире, россия, турция