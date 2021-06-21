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Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию
Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию - РИА Новости, 21.06.2021
Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию
Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:51
2021-06-21T17:54
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туризм
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турция
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АНКАРА, 21 июн – РИА Новости, Алёна Палажченко. Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в понедельник.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня."В соответствии с принятым решением официальных властей России, запрет на полеты из России и в нее будет отменен с 0.00 (мск) 22 июня. С этого же времени мы восстанавливаем наше расписание полетов в полном объеме", - сказал собеседник агентства.Ранее глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил РИА Новости, что Анталья ожидает 33 рейса из РФ во вторник после возобновления авиасообщения.
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коронавирус covid-19, туризм, в мире, россия, турция
Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию
17:51 21.06.2021 (обновлено: 17:54 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновляет в полном объеме полеты в Россию со вторника

Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 июн – РИА Новости, Алёна Палажченко. Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в Россию в полном объеме, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в понедельник.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
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"В соответствии с принятым решением официальных властей России, запрет на полеты из России и в нее будет отменен с 0.00 (мск) 22 июня. С этого же времени мы восстанавливаем наше расписание полетов в полном объеме", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил РИА Новости, что Анталья ожидает 33 рейса из РФ во вторник после возобновления авиасообщения.
 
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