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Туризм
https://ria.ru/20210621/turtsiya-1737941911.html
Туристов предупредили о мошенниках в Турции
Туристов предупредили о мошенниках в Турции - РИА Новости, 21.06.2021
Туристов предупредили о мошенниках в Турции
К приезду российских туристов, некоторые из которых бронируют отели самостоятельно и напрямую на сайтах самих гостиниц, министерство торговли Турции... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T19:22
2021-06-21T19:22
туризм
туризм
мошенничество
отели
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. К приезду российских туристов, некоторые из которых бронируют отели самостоятельно и напрямую на сайтах самих гостиниц, министерство торговли Турции предупредило отдыхающих о фейковых рекламных акциях гостиниц и активизации мошенников в соцсетях, сообщает Турпром."Важно проверять правильность предложений о размещении, полученных из социальных сетей или каналов электронной почты, чтобы не стать жертвой аферистов", — заявляет турецкое ведомство.Там уточнили, что путешественники должны выяснить, есть ли у объекта сертификат эксплуатации от министерства культуры и туризма и соответствует ли количество звезд, указанное в рекламе объекта, прежде чем бронировать.В договорах, составляемых онлайн, важно проверять адрес, название и контактную информацию на веб-сайте, на котором производится бронирование, и убедиться, что эта информация об объекте или туристическом агентстве зафиксирована профессиональными ассоциациями.Необходимо узнать, зарегистрирован ли веб-сайт, на котором будет выполнено бронирование, в информационной системе электронной торговли (ETBIS). Вместо того, чтобы принимать предложения о размещении непосредственно из социальных сетей или по электронной почте, рекомендуется бронировать объект размещения через туристические агентства или непосредственно на веб-сайте объекта.Мошенники часто работают через каналы связи, такие как социальные сети, текстовые сообщения или электронная почта. Особенно следует насторожиться, если при попытке бронирования туристов переправляют на телефон или другие средства связи, а не на страницу отеля.По информации министерства, в "фейковых" рекламных мероприятиях, проводимых на некоторых веб-сайтах, часто видно, что изображения, логотипы и названия туристических объектов "сплагиачены", а домены отелей незначительно отличаются от оригинала. При обнаружении таких ресурсов путешественникам рекомендуют сообщить о ситуации в судебные органы.
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туризм, мошенничество, отели, новости - туризм, турция

Туристов предупредили о мошенниках в Турции

19:22 21.06.2021
 
© Depositphotos / Tinatin1Грустная девушка с чемоданом
Грустная девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Depositphotos / Tinatin1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. К приезду российских туристов, некоторые из которых бронируют отели самостоятельно и напрямую на сайтах самих гостиниц, министерство торговли Турции предупредило отдыхающих о фейковых рекламных акциях гостиниц и активизации мошенников в соцсетях, сообщает Турпром.
"Важно проверять правильность предложений о размещении, полученных из социальных сетей или каналов электронной почты, чтобы не стать жертвой аферистов", — заявляет турецкое ведомство.
Там уточнили, что путешественники должны выяснить, есть ли у объекта сертификат эксплуатации от министерства культуры и туризма и соответствует ли количество звезд, указанное в рекламе объекта, прежде чем бронировать.
В договорах, составляемых онлайн, важно проверять адрес, название и контактную информацию на веб-сайте, на котором производится бронирование, и убедиться, что эта информация об объекте или туристическом агентстве зафиксирована профессиональными ассоциациями.
Необходимо узнать, зарегистрирован ли веб-сайт, на котором будет выполнено бронирование, в информационной системе электронной торговли (ETBIS). Вместо того, чтобы принимать предложения о размещении непосредственно из социальных сетей или по электронной почте, рекомендуется бронировать объект размещения через туристические агентства или непосредственно на веб-сайте объекта.
Мошенники часто работают через каналы связи, такие как социальные сети, текстовые сообщения или электронная почта. Особенно следует насторожиться, если при попытке бронирования туристов переправляют на телефон или другие средства связи, а не на страницу отеля.
По информации министерства, в "фейковых" рекламных мероприятиях, проводимых на некоторых веб-сайтах, часто видно, что изображения, логотипы и названия туристических объектов "сплагиачены", а домены отелей незначительно отличаются от оригинала. При обнаружении таких ресурсов путешественникам рекомендуют сообщить о ситуации в судебные органы.
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