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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210621/turtsiya-1737921060.html
Россияне начали активно скупать туры в Турцию
Россияне начали активно скупать туры в Турцию - РИА Новости, 21.06.2021
Россияне начали активно скупать туры в Турцию
В крупных онлайн-тревел-агентствах, в агрегаторах туров, фиксируют резкий скачок спроса на Турцию, с которой Россия возобновляет авиасообщение, сообщает... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:49
2021-06-21T16:49
кипр
куба
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В крупных онлайн-тревел-агентствах, в агрегаторах туров, фиксируют резкий скачок спроса на Турцию, с которой Россия возобновляет авиасообщение, сообщает TourDom.ru.Запросы на путевки в эту страну выросли более чем в десять раз и продолжают оставаться на том же уровне, говорит директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. В прошедшие выходные дни доля бронирований Турции в ассортименте компании составила 80 процентов, вытеснив российские курорты – за ними остается 14 процентов. По одному проценту приходится на Абхазию, Тунис, Кипр и Кубу.Дмитрий Малютин, CEO Level.Travel, подтверждает, что драйвером спроса в последние дни стала Турция, сформировав 79 процентов продаж со средним чеком в 113 652 руб. "Открытие турецкого направления перетянуло внимание туристов от курортов России и Абхазии, которые лидировали с начала этого летнего сезона. За минувшие выходные их суммарная доля составила только 15 процентов", — сказал он.В "Слетать.ру" отметили еще один тренд: "Ранее клиенты выбирали даты с большой глубиной – на август-сентябрь, теперь основные продажи сфокусировались на турах с вылетами в ближайшие две недели – с 22 июня по 6 июля", – сообщил директор управляющей компании Евгений Данилович. По его данным, средний чек на программы в Турцию составил 127 тысяч рублей, что немного превышает усредненный показатель по другим направлениям (116 тысяч). При этом 45 процентов пользователей сервиса выбирают поездки на двух человек, 30 процентов – на трех. Семидневные туры предпочитают 25 процентов туристов, чуть больше недели планируют провести на курортах еще 24 процента, 10–12 дней выбирают 32 процента покупателей.Директор по стратегическому развитию "Онлайн Турс" Екатерина Бежанова, что 19 и 20 июня больше всего бронирований пришлось на отели категории "четыре и пять звезд". Минимальная стоимость недельного тура на двоих – 38 тысяч рублей. Правда, столь низкобюджетных покупок практически нет: средний чек по Турции в компании составляет 125 тысяч рублей.
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кипр
куба
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кипр, куба, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, новости - туризм, турция

Россияне начали активно скупать туры в Турцию

16:49 21.06.2021
 
© Depositphotos / Gelia78Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Depositphotos / Gelia78
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В крупных онлайн-тревел-агентствах, в агрегаторах туров, фиксируют резкий скачок спроса на Турцию, с которой Россия возобновляет авиасообщение, сообщает TourDom.ru.
Запросы на путевки в эту страну выросли более чем в десять раз и продолжают оставаться на том же уровне, говорит директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. В прошедшие выходные дни доля бронирований Турции в ассортименте компании составила 80 процентов, вытеснив российские курорты – за ними остается 14 процентов. По одному проценту приходится на Абхазию, Тунис, Кипр и Кубу.
Дмитрий Малютин, CEO Level.Travel, подтверждает, что драйвером спроса в последние дни стала Турция, сформировав 79 процентов продаж со средним чеком в 113 652 руб. "Открытие турецкого направления перетянуло внимание туристов от курортов России и Абхазии, которые лидировали с начала этого летнего сезона. За минувшие выходные их суммарная доля составила только 15 процентов", — сказал он.
В "Слетать.ру" отметили еще один тренд: "Ранее клиенты выбирали даты с большой глубиной – на август-сентябрь, теперь основные продажи сфокусировались на турах с вылетами в ближайшие две недели – с 22 июня по 6 июля", – сообщил директор управляющей компании Евгений Данилович. По его данным, средний чек на программы в Турцию составил 127 тысяч рублей, что немного превышает усредненный показатель по другим направлениям (116 тысяч). При этом 45 процентов пользователей сервиса выбирают поездки на двух человек, 30 процентов – на трех. Семидневные туры предпочитают 25 процентов туристов, чуть больше недели планируют провести на курортах еще 24 процента, 10–12 дней выбирают 32 процента покупателей.
Директор по стратегическому развитию "Онлайн Турс" Екатерина Бежанова, что 19 и 20 июня больше всего бронирований пришлось на отели категории "четыре и пять звезд". Минимальная стоимость недельного тура на двоих – 38 тысяч рублей. Правда, столь низкобюджетных покупок практически нет: средний чек по Турции в компании составляет 125 тысяч рублей.
Бар у бассейна в аквапарке Анталии - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
Вчера, 13:57Туризм
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в конце июня
 
ТуризмКипрКубакуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьРоссияТуризмНовости - ТуризмТурция
 
 
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