https://ria.ru/20210621/turtsiya-1737897237.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в конце июня
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в конце июня - РИА Новости, 21.06.2021
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в конце июня
Туроператоры сообщили, когда полетят первые чартерные рейсы в Турцию и в какую сумму обойдет отдых в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:57
2021-06-21T13:57
2021-06-21T13:59
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Туроператоры сообщили, когда полетят первые чартерные рейсы в Турцию и в какую сумму обойдет отдых в этой стране, сообщает АТОР.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели. С 22 июня будут осуществляться регулярные и чартерные рейсы.По данным туроператоров, спрос на отдых в этой стране оказался так высок, что первые борта из некоторых городов уже заполнены на 100 процентов, места на многих самолетах есть только с 24 июня.Быстрее всего участники рынка развернут полетные программы в Анталью, говорят эксперты. Рейсы на курорты Эгейского побережья (Даламан, Бодрум) будут добавляться позже.Цены на отдых в Турции у всех туроператоров динамические и могут меняться в зависимости от спроса каждый час. В стоимость путевки входит перелет, проживание с питанием по системе "все включено", групповой трансфер, медстраховка.В отелях категории три звезды можно отдохнуть, заплатив за семь дней на двоих как минимум 50 тысяч рублей, в "четверках" — 52 тысячи рублей, в "пятерках" — 58 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210615/volokolamsk-1736638068.html
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Туроператоры сообщили, когда полетят первые чартерные рейсы в Турцию и в какую сумму обойдет отдых в этой стране, сообщает
АТОР.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели. С 22 июня будут осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
По данным туроператоров, спрос на отдых в этой стране оказался так высок, что первые борта из некоторых городов уже заполнены на 100 процентов, места на многих самолетах есть только с 24 июня.
Быстрее всего участники рынка развернут полетные программы в Анталью, говорят эксперты. Рейсы на курорты Эгейского побережья (Даламан, Бодрум) будут добавляться позже.
Цены на отдых в Турции у всех туроператоров динамические и могут меняться в зависимости от спроса каждый час. В стоимость путевки входит перелет, проживание с питанием по системе "все включено", групповой трансфер, медстраховка.
В отелях категории три звезды можно отдохнуть, заплатив за семь дней на двоих как минимум 50 тысяч рублей, в "четверках" — 52 тысячи рублей, в "пятерках" — 58 тысяч рублей.