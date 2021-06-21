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Исследование показало, на что россияне стали тратить больше денег
Исследование показало, на что россияне стали тратить больше денег - РИА Новости, 21.06.2021
Исследование показало, на что россияне стали тратить больше денег
Количество путешествий весной этого года выросло относительно прошлогодней "карантинной" весны - на этом фоне россияне начали заметно больше тратить на бензин... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T06:26
2021-06-21T06:26
россия
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Количество путешествий весной этого года выросло относительно прошлогодней "карантинной" весны - на этом фоне россияне начали заметно больше тратить на бензин для заправки своих авто, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), его результаты есть в распоряжении РИА Новости.В исследовании были использованы обезличенные данные по количеству в чеках топ-100 самых популярных товаров весны 2021 года, а также весны 2020 года."В категории "Услуги" постоянный лидер покупок – услуги АЗС. В 2021 году выросло и число весенних покупок бензина. Относительно весны 2020 покупали чаще Аи-92 – на 59%, а Аи-95 – на 98%. При этом более дорогой Аи-95 минувшей весной оказывался в чеках россиян заметно чаще, чем Аи-92. В прошлом же году ситуация была противоположной", - подсчитали аналитики.В категории "Продукты питания" бессменными лидерами по числу покупок являются хлеб, молоко и вода. Эти три товара стали покупать заметно чаще. Причем покупки воды выросли на 67% весной 2021 года относительно весны 2020 года. Продуктом-лидером по динамике роста количества покупок с марта по май 2021 года относительно весны прошлого года стало мясо курицы. Ее покупки выросли более чем в два раза относительно марта-мая 2020 года.В категории "Средства гигиены" традиционно лидируют крем, зубная паста и мыло. Весной 2021 года по сравнению с весной 2020 года чаше стали покупать крем (на 63%) и пасту (на 48%). При этом количество покупок мыла снизилось на 3%.Еще одна популярная категория трат – "Товары для детей". Самое большое число покупок весной 2021 года – у детского питания. Их количество выросло на 57% относительно весны 2020 года. Далее идут тетради, покупки которых весной 2021 года выросли на 119%. "Столь высокие показатели вполне объяснимы смягчением в текущем году жесткого карантина и возвращением детей в школы, которые в прошлом году в аналогичном периоде были на дистанционном обучении", - пояснили авторы исследования.Среди топовых товаров в категории "Хозяйственные товары" – туалетная бумага и салфетки. Весной 2021 их покупки выросли на 30% и 35%, соответственно. Неизменный лидер в указанной категории во все времена года снова оказался пакет. Товар, который оплачивает практически каждый покупатель магазина, весной 2021 года покупали на 54% чаще, чем с марта по май 2020 года. Что вполне ожидаемо – в прошлом году россияне из-за карантина реже посещали супермаркеты, пользуясь в основном доставкой продуктов.
https://ria.ru/20210620/zdorove-1737751201.html
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россия, общество
Исследование показало, на что россияне стали тратить больше денег
06:26 21.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Исследование показало, на что россияне стали тратить больше денег

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Количество путешествий весной этого года выросло относительно прошлогодней "карантинной" весны - на этом фоне россияне начали заметно больше тратить на бензин для заправки своих авто, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), его результаты есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании были использованы обезличенные данные по количеству в чеках топ-100 самых популярных товаров весны 2021 года, а также весны 2020 года.
"В категории "Услуги" постоянный лидер покупок – услуги АЗС. В 2021 году выросло и число весенних покупок бензина. Относительно весны 2020 покупали чаще Аи-92 – на 59%, а Аи-95 – на 98%. При этом более дорогой Аи-95 минувшей весной оказывался в чеках россиян заметно чаще, чем Аи-92. В прошлом же году ситуация была противоположной", - подсчитали аналитики.
В категории "Продукты питания" бессменными лидерами по числу покупок являются хлеб, молоко и вода. Эти три товара стали покупать заметно чаще. Причем покупки воды выросли на 67% весной 2021 года относительно весны 2020 года. Продуктом-лидером по динамике роста количества покупок с марта по май 2021 года относительно весны прошлого года стало мясо курицы. Ее покупки выросли более чем в два раза относительно марта-мая 2020 года.
Женщина в процедурном кабинете на приеме врача - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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Аналитики посчитали траты россиян на здоровье
В категории "Средства гигиены" традиционно лидируют крем, зубная паста и мыло. Весной 2021 года по сравнению с весной 2020 года чаше стали покупать крем (на 63%) и пасту (на 48%). При этом количество покупок мыла снизилось на 3%.
Еще одна популярная категория трат – "Товары для детей". Самое большое число покупок весной 2021 года – у детского питания. Их количество выросло на 57% относительно весны 2020 года. Далее идут тетради, покупки которых весной 2021 года выросли на 119%. "Столь высокие показатели вполне объяснимы смягчением в текущем году жесткого карантина и возвращением детей в школы, которые в прошлом году в аналогичном периоде были на дистанционном обучении", - пояснили авторы исследования.
Среди топовых товаров в категории "Хозяйственные товары" – туалетная бумага и салфетки. Весной 2021 их покупки выросли на 30% и 35%, соответственно. Неизменный лидер в указанной категории во все времена года снова оказался пакет. Товар, который оплачивает практически каждый покупатель магазина, весной 2021 года покупали на 54% чаще, чем с марта по май 2020 года. Что вполне ожидаемо – в прошлом году россияне из-за карантина реже посещали супермаркеты, пользуясь в основном доставкой продуктов.
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