https://ria.ru/20210621/temperatura-1737831626.html

Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день при жаре в офисе

Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день при жаре в офисе - РИА Новости, 21.06.2021

Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день при жаре в офисе

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на час, если температура в рабочем помещении выше 28,5 градуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T01:06

2021-06-21T01:06

2021-06-21T14:40

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на час, если температура в рабочем помещении выше 28,5 градуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."При повышении температуры до 29 градусов - (необходимо сокращать рабочее время - ред.) на два часа, при температуре 30,5 градуса - на четыре часа", - говорится в сообщении.Работать на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше можно непрерывно не больше 20 минут, затем надо сделать десятиминутный перерыв в охлаждаемом помещении, отметили в Роспотребнадзоре. При этом в общей сложности находиться на улице в такую жару можно не более четырех-пяти часов для работников в специальной одежде, защищающей от теплового излучения, а для лиц без специальной одежды - полтора-два часа, пояснили в пресс-службе.Роспотребнадзор напомнил, что работа при температуре более 32,5 градуса относится к опасным, поэтому следует изменить порядок рабочего дня, перенося работы на утреннее или вечернее время, а допускать к работе на жаре рекомендуется лиц не моложе 25 и не старше 40 лет, подчеркнули в пресс-службе.Для профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим - вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости, уточнили в ведомстве. Кроме того, рекомендуется предусмотреть выдачу сотрудникам подсоленной воды, кисломолочных напитков, соков и кислородно-белковых коктейлей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210619/peterburg-1737724329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество